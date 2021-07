Lastig uit te leggen en een grote verrassing: Titane is de winnaar van de Gouden Palm

De jury van het 74ste filmfestival van Cannes zorgde zaterdag in Theater Lumière voor een daverende verassing door het Franse horrordelirium Titane als winnaar van de Gouden Palm uit de hoge hoed te toveren. Juryvoorzitter Spike Lee was kennelijk zo enthousiast over deze keuze dat hij zich de winnaar aan het begin van de ceremonie al liet ontglippen, tot verbijstering van de zaal.

De imponerende, assertieve regisseur Julia Ducournau (37) van Titane is de eerste Franse vrouw die de Gouden Palm wint en de tweede vrouw sinds Jane Campion met The Piano in 1993 de prijs wint. Op de zege van Titane had niemand gerekend: de filmpers wuifde de film weg als verpletterend, maar onvast vergeleken met Ducournau’s wilde, maar meer gefocuste filmdebuut Grave (Raw) over een kannibalistische dierenarts in opleiding.

Titane is best lastig uit te leggen. Een vrouwelijke seriemoordenaar met vaderissues laat zich, als zij zwanger raakt van een Cadillac en tegen de lamp dreigt te lopen, als zoon adopteren door een verknipte brandweercommandant. Ze kreeg het idee voor de film door een terugkerende nachtmerrie waarin zij auto-onderdelen baarde, vertelde Ducournau deze week. Ze erkende de invloed van de ‘body horror’ en het metaalfetisjisme van David Cronenberg en Shinya Tsukamoto. „Die twee zitten diep in mijn dna.”

Ex aequo

Deze keuze voor een Gouden Palm was radicaal: de jury het maakte het zich juist heel gemakkelijk door andere prijzen ex aequo uit te rijken. Zo ging de Grand Prix – tweede prijs – naar Asghar Farhadi’s subtiele Iraanse moraalvertelling A Hero, waar de schlemiel Rahim een zak goud vindt en voor elke goede daad keihard wordt bestraft. Farhadi deelde de prijs met de Fin Juho Kuosmanen, wiens warmbloedige Hytti nro 6 (Coupé 6) ook breed in de smaak viel. Een lesbische Finse archeologe moet een coupé in de nachttrein naar Moermansk delen met een brallende, handtastelijke Russische kompel. Na deze ‘meet cute’ uit de hel volgt een magische, volstrekt overtuigende toenadering: een pleidooi om elkaar werkelijk te zien en te horen.

Ook de Juryprijs – derde prijs – bleek dubbel. Memoria van de Thaise mysticus Apichatpong Weerasethakul won met een filmische meditatie waarin Tilda Swinton als een botanist in Colombia een onthutsend dof geluid hoort en de rimboe in slaapwandelt. Geïnspireerd door Weerasethakuls eigen ervaring met het irritante ‘exploding head syndrome’; een film van eindeloos lange shots en opvallende soundscapes. Ahed’s Knee won eveneens: een tussen hysterie en ennui zwalkende reis van een linkse regisseur naar een woestijndorp, waar moederissues, zelfhaat en razernij over politiek opportunisme, belichaamd door ambtenaar Yahalom, op unieke wijze verknoopt raken.

Beste regie en acteurs

Beste regie ging naar de Franse regisseur Leos Carax voor zijn groteske rockmusical Annette, de openingsfilm van Cannes; beste script naar het drie uur lange Japanse Drive My Car van Ryûsuke Hamaguchi, een Murakami-bewerking waarin een getroebleerd toneelregisseur en zijn chauffeur nader tot elkaar komen.

Caleb Landry Jones werd gekozen tot beste acteur. In Nitram van de Australische geweldsspecialist Justin Kurzel speelt hij glazig de massamoordenaar Martin Bryant, die in 1996 in Port Arthur 35 mensen doodde en 23 verwondde. Nitram is een intiem portret van een psychopaat en een kritiek op een samenleving die hem een wapenarsenaal laat aanleggen.

De Noorse actrice Renate Reinsve, vooraf ieders favoriet, werd beste actrice als de door amoureuze en existentiële keuzestress geplaagde millennial Julie in The Worst Person in the World. De filmpers volgde haar gang naar het podium met verhoogde interesse: Reinsve vertelde iedereen dat ze voor haar rode loper een halve emmer vol had gebraakt en voorspelde dat ze dat bij winst in het theater Lumière zou herhalen. Dat viel mee.

Nederlanders buiten de prijzen

Deze uitslag betekent dat Paul Verhoeven net als in 2016 Cannes met lege handen verlaat, toen viel zijn film Elle niet in de prijzen. De polariserende nonnenepos Benedetta debuteerde deze week wel sterk in de Franse bioscoop. Ook Gijs Nabers Hongaarse liefdesdrama The Story of My Wife viel buiten de prijzen, al voorspelde regisseur Ildikó Enyedi hem na zijn doorbraakrol als kapitein Schörr een grote toekomst. „Als ze hierna nog niet zien hoeveel charisma hij heeft, is de hele wereld blind.”

Cannes 74ste editie kan terugkijken op een redelijke competitie die matig werd bezocht, met een derde minder journalisten dan in 2019 - vorig jaar werd het grootste filmfestival ter wereld vanwege Covid geschrapt. Vrijdag maakte directeur Thierry Frémaux bekend dat er zo’n 70 positieve gevallen waren op circa 50.000 tests: wie niet volledig was gevaccineerd, moest elke 48 uur een spuugtest doen. Dat getal is veel hoger dan de twee tot drie gevallen waar Cannes eerder mee schermde, maar wijst nu ook weer niet op een uitbraak van de ook aan de Cote d’Azur oprukkende Deltavariant. Al kan de zaak nog een staartje krijgen: vanwege het ‘plaatje’ van goed gevulde bioscopen zette Cannes bezoekers dicht op elkaar en hield de balkons vaak gesloten.