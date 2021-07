Eerste coronabesmetting in Olympisch dorp in Tokio

Voor het eerst is iemand in het Olympisch dorp in Tokio positief getest op het coronavirus. Internationale persbureaus melden zaterdag dat het geen atleet betreft, maar een „buitenlands staflid”. De persoon is in quarantaine geplaatst. Het Olympisch dorp is sinds afgelopen dinsdag geopend voor de 11.000 atleten en hun staf die er tijdens de Spelen zullen verblijven. Op het terrein is een testlocatie aanwezig.

In aanloop naar de Spelen, die aankomende vrijdag beginnen, werden bij meerdere delegaties bij aankomst in Japan coronabesmettingen geconstateerd. Een lid van het Servische roeiteam moest noodgedwongen een trainingsstage afblazen en werd met de begeleidingsstaf in quarantaine geplaatst. Het gehele Russische vrouwenrugbyteam verbleef sinds woensdag in isolatie na een positieve test van een masseur. De Nederlandse turnploeg kreeg voor vertrek te maken met een positieve test, maar kon na een negatieve hertest een dag later alsnog richting Japan afreizen.

De Spelen vinden plaats terwijl Japan kampt met een nieuwe opleving van het coronavirus. Om die reden zullen in de speellocaties geen toeschouwers toegelaten worden. De vrees is dat de komst van alle buitenlandse delegaties leidt tot verdere verspreiding van het virus.