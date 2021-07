#56 (Voorlopig) afscheid van het Binnenhof

Sinds het begin van Haagse Zaken hoorde je ons vanuit de studio in de mediatoren van het Tweede Kamergebouw. Een studio die zijn gebreken kende: van het fluiten van de wind, tot (bijna) verdwenen opnames en een rinkelende kamerbel.

Ondanks dat alles is het wel al ruim vier jaar de studio waarin we praten over politiek zodat jij later, vanuit je eigen omgeving, mee kan luisteren. Alle ongemakken hoorden nou eenmaal bij het gebouw van de Tweede Kamer. Hoorden. Want de Tweede Kamer verhuist. Na het zomerreces verplaatsen alle bewoners – van bodes, tot schoonmakers, tot de Kamerleden en medewerkers, zich naar een nieuwe locatie: B67 – een afkorting voor het adres Bezuidenhoutseweg 67.

In deze Haagse Zaken praten we over die verhuizing en blikken we terug op de gebouwen met vele gangen waar geschiedenis werd geschreven. Je hoort over de historische totstandkoming van de rol die het Binnenhof in de stad Den Haag heeft, waarom bewoners maar moeilijk afscheid kunnen nemen van de gebouwen én we halen herinneringen op. Met Titia Ketelaar en Rik Rutten

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

Montage door Pieter Bakker

@LamyaeA // @titia_k // @rik_rutten

