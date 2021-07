In de Etos te Overveen sta ik in de rij te wachten om af te rekenen. Het is gelukt om gezuiverd water met amandelolie van Nivea voor mijn vrouw te bemachtigen. Voor mij vraagt een meisje van rond de zestien of er nog sneltesten op corona zijn. Helaas, zegt de verkoopster, alles uitverkocht. „Oké”, zegt het meisje, „doet u mij dan maar een zwangerschapstest.”

