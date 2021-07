Syrische man veroordeeld tot 20 jaar voor executie militair in Syrië

De 49-jarige Ahmad Al K. uit Syrië is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de executie op een militair uit het Syrische regeringsleger in juli 2012. Al-K. zou daarbij een leidende rol hebben gehad. De rechtbank stelde vrijdag dat het een oorlogsmisdrijf betrof. Het Openbaar Ministerie had 27 jaar tegen de verdachte geëist.

Er was volgens de rechtbank te weinig bewijs dat Al-K. betrokken was bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra, zoals het OM betoogde. Wel kon de rechtbank vaststellen dat hij de commandant was van een kleine strijdgroep in het oosten van Syrië en dat hij zelf op het slachtoffer had geschoten. In de zaak speelden videobeelden van de executie een belangrijke rol. Voor de rechtbank woog Al-K.’s positie zwaar mee, net als de bevinding dat hij begon met schieten. Er is echter ook gekeken naar de omstandigheden waarin het oorlogsmisdrijf plaatsvond: het gewapende conflict in Syrië dat op dat moment woedde, had ook grote gevolgen voor de verdachte, aldus de rechtbank.

Al-K. vluchtte in 2013 naar Nederland, waarna hij in 2014 asiel kreeg. Hij woonde inmiddels al een aantal jaar in het Zeeuwse Kapelle. In 2016 kwam hij in beeld na onderzoek van de Duitse justitie, die de politie in Nederland tipte over de ontdekte video waarin de executie was vastgelegd. Hier was ook Al K. op te zien.

