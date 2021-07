Pulitzerprijs-winnaar in Afghanistan omgekomen

De Indiase fotograaf en Pulitzerprijs-winnaar Danish Siddiqui is vrijdag omgekomen in Afghanistan, waar hij aan het werk was voor persbureau Reuters. Siddiqui reisde embedded met een groep commando’s van het Afghaanse leger toen die slaags raakte met Taliban-strijders vlak bij de grens van Pakistan, aldus een Afghaanse officier.

De commando’s probeerden de belangrijkste markt in het stadje Spin Boldak ter heroveren dat de Taliban woensdag hadden ingenomen, toen Siddiqui en een hoge Afghaans officier dodelijk geraakt werden in een spervuur van kogels. Siddiqui reisde sinds begin deze week mee met de speciale troepen, die gelegerd zijn in de zuidelijke provincie Kandahar.

Eerder die dag was hij door granaatscherven geraakt, had hij gemeld, maar was er weer op uitgetrokken nadat zijn wonden waren verzorgd en het erop leek dat de Taliban zich uit Spin Boldak hadden terugtrokken. Terwijl hij stond te praten met lokale winkeliers vielen de Taliban opnieuw aan, aldus een Afghaanse militair tegenover Reuters.

„Danish was een voortreffelijke journalist, een toegewijde echtgenoot en vader en een geliefde collega”, reageerden Michael Friedenberg, hoofd van Reuters, en hoofdredacteur Alessandra Galloni in een gezamenlijke verklaring. De Afghaanse president Ashraf Ghani zei „diep bedroefd” te zijn over het „schokkende” bericht van Siddiqui’s dood.

Pulitzerprijs

De 38-jarige, in New Delhi geboren Siddiqui versloeg onder meer de oorlog in Irak, de protesten in Hongkong en de gevolgen van de aardbeving in Nepal. In 2018 won hij met andere Reutersfotografen de Pulitzerprijs voor de foto’s die het team maakte over de uit Myanmar verdreven en gevluchte Rohingya’s.

Deze foto uit 2017 van een Rohingya-vluchteling in Bangladesh is een van de foto’s in de reeks waarmee Siddiqui de Pulitzerprijs won. Foto Danish Siddiqui/Reuters

De foto’s die hij de afgelopen maanden maakte van de massale crematies in zijn geboorteland India, tijdens de razendsnelle uitbraak van de coronapandemie, zijn overal ter wereld gepubliceerd. Hij was getrouwd en had twee jonge kinderen.

Tussen 2018 en 2021 zijn 33 journalisten omgekomen in Afghanistan, aldus cijfers die de VN eerder dit jaar publiceerde. Tien van hen kwamen om op 30 april 2018, bij een zelfmoordaanslag in Kabul, wat geldt als de dodelijkste dag voor de media in Afghanistan.

De inname van de streek langs de grens met Pakistan, in het zuidwesten van Afghanistan, is een van de belangrijkste veroveringen van de Taliban in het offensief dat ze voeren in aanloop naar het vertrek van de Amerikaanse troepen, die in september het land zullen hebben verlaten, na een aanwezigheid van twintig jaar.