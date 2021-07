Het terras was eerst leeg door corona en nu door het hoge water

Bram Smeets (32) sliep pas om acht uur vanochtend, tot half tien. Hij is moe. Zijn terras is nog droog maar de hele vrijdag bellen klanten af die hadden gereserveerd voor vandaag. „Daar gaat weer een weekend omzet”, verzucht Smeets. Aan de overkant van de Maas is de camping ontruimd, er staat een meter water tussen de caravans.

Smeets heeft de hele nacht de wacht gehouden bij zijn aanlegsteiger. Het water van de Maas was zo hoog dat de steiger dreef, hij was bang dat de rivier hem zou meenemen. Donderdagavond had hij met kennissen uit het dorp de steiger wel vastgezet met twee heipalen.

Het café ligt vol met leger-groene rugzakken, jassen en mutsen van de militairen

Om vier uur vannacht kwam het leger naar dit Limburgse dorp Wessem. De halve nacht stapelden tientallen reservisten en militairen zandzakken uit vrachtauto’s langs de oevers van de Maas. Ze zijn van de Pantsergeniecompagnie 13 Lichtbrigade. Nu ligt Smeets café vol met hun leger-groene rugzakken, jassen en mutsen.

Restaurant Pont in Wessem, gelegen aan de Maas. Eigenaar Bram Smeets was in totaal zes maanden dicht door de coronamaatregelen. Foto Merlin Daleman

Alle dorpen en stadjes langs de Maas in Limburg leven vrijdag in onzekerheid door het stijgende water. Het leger heeft tachtig mensen ingezet om zandzakken te stapelen en om te helpen met evacueren. Bewoners hebben de beelden gezien van de ravage in het Zuid-Limburgse Valkenburg en zetten zich schrap. Veertig kilometer hier vandaan in Venlo wordt eind van de middag het complete ziekenhuis ontruimd. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, dat vorig jaar werd opgericht om coronapatiënten te vervoeren naar andere ziekenhuizen, spreidt nu de Venlose patiënten naar ziekenhuizen in de regio.

Vrijdagmiddag zijn de reservisten in Wessem nog steeds zandzakken aan het stapelen, het water stroomt hard en de Maas staat steeds hoger. De discobal die boven het overdekte terras van Smeets hangt, ziet er een beetje verloren uit. Aan het eind van de middag wordt via radio Limburg1 aangekondigd dat delen van het dorp, net als alle dorpen langs de Maas in deze streek moeten evacueren.

Zes maanden dicht

Het ging zo goed met Smeets Grandcafé Maasterras ’t Veerhuis. Het restaurant Pont, met een vrolijke inrichting en een serieuze kaart, had hij ernaast geopend, en een B&B, boten en scooter-verhuur. Er werken tachtig mensen bij hem. Zijn terras aan het water was opgenomen in de top-100 terrassen van Missethoreca. Smeets heeft het bedrijf in acht jaar opgebouwd, nadat het café onder de vorige eigenaar bijna failliet was.

Maar zijn café was in totaal zes maanden dicht, zoals alle horeca, wegens de coronaregels. Hij heeft het opgeknapt, gezorgd dat alles klaar stond voor als ze weer open mochten. Eerst leek dat in december te kunnen, toen in januari, uiteindelijk mocht het terras half mei open.

Hij kreeg wel overheidssteun voor de vaste lasten en personeelslasten maar de omzet verdampte. En toen ze eindelijk weer open mochten, bleef het slecht weer. Herfstweer in de lente. En nu dit.

„Gaat het Bram?”, een oudere vrouw loopt over zijn terras. „Ik denk dat het gaat mit-vallen”, zegt Smeets in dialect. Hij is hier geboren en getogen. De meeste inwoners kennen elkaar, zijn familie woont hier ook. De ouderen die langskomen beginnen over 1993 en 1995 toen het water net zo hoog stond.

Smeets had net 35.000 euro geïnvesteerd in de huur en opbouw van een hoog terras, waar hij tot eind oktober 100 extra gasten kan hebben. „Dat mocht van de gemeente om te compenseren voor de coronaverliezen.” Vanmiddag komt er een bedrijfsborrel die niet is afgezegd.