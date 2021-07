Green Deal gaat alles en iedereen raken, maar de speelruimte is beperkt

Het was het omvangrijkste wettenpakket ooit gepresenteerd, een stortvloed aan plannen die samen een fundamentele herstructurering van de Europese economie zouden betekenen. En toch was de ongemakkelijkste vraag die je in Brussel afgelopen week kon stellen deze: zal het eigenlijk wel genoeg zijn?

Het was niet de vraag waarop de meeste aandacht zich richtte, na de presentatie van het Europese klimaatpakket woensdag. Die was of de kosten van de transitie wel eerlijk verdeeld worden, of zoveel ijver wel „haalbaar en betaalbaar” is en of de burger er niet tegen in verzet zal komen. Vreemd is dat niet: nu duidelijk wordt hoe Europees klimaatbeleid alles en iedereen gaat raken, komen er pijnlijke keuzes en ingrepen aan. En dus begint een felle Europese politieke strijd over de verdeling van de lasten.

Lees ook: Geen verbrandingsmotor meer in auto’s, einde aan luxepositie voor luchtvaart; dit zijn de klimaatplannen van de EU

Maar die andere vraag dus: of dit pakket voor de EU voldoende is om het eerste klimaatdoel – 55 procent minder emissie-uitstoot in 2030 – te halen? Vroeg je het deze week aan politici, dan antwoordden die steevast met een resoluut „ja, mits ...” Als men maar de juiste balans vindt, de kosten niet uit het oog verliest, voldoende snelheid in de onderhandelingen houdt. „Dit pakket, daar redden we het mee”, antwoordde Eurocommissaris Frans Timmermans desgevraagd. Maar, voegde hij er aan toe: „Dan moeten er geen dingen gaan uitvallen.”

Het illustreert de oncomfortabele realiteit waarvoor de EU nu staat. Enerzijds zijn de voorgestelde maatregelen zo ingrijpend dat ze logischerwijs debat losmaken en tot stevige politieke strijd leiden. En tegelijk staan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 niet ter discussie en zijn die zo ambitieus dat ze alleen te halen zijn met een offensief van alle kanten. „De speelruimte is gewoon beperkt”, zegt een EU-ambtenaar. „We moeten vanuit alle richtingen tegelijk optrekken.” Je kunt wat minder worst opscheppen en wat meer aardappelen en sperziebonen: uiteindelijk zal het totaal calorieën van je maaltijd gelijk moeten blijven.

Dit pakket daar redden we het mee, maar dan moeten er geen dingen uit vallen Frans Timmermans Eurocommissaris

‘Politieke zelfmoord’

Het betekent niet dat de discussie niet direct losbarstte. De felste kritiek richtte zich op het voorstel een speciaal emissiehandelsysteem (ETS) in te richten voor transport en de gebouwde omgeving. Het zet op Europees niveau een prijs op uitstoot, waardoor brandstofleveranciers emissierechten moeten gaan kopen. Maar onvermijdelijk zal het ook tot prijsstijgingen voor consumenten leiden. „Politieke zelfmoord”, noemde Pascal Canfin, Frans Europarlementariër en partijgenoot van president Emmanuel Macron, het plan eerder al. Franse diplomaten wezen erop dat burgers nu eenmaal niet de luxe hebben van de ene op de andere dag hun huis te isoleren of een andere auto te kopen – waardoor een prijsprikkel in de praktijk niet werkt.

Enthousiaste steun voor zo’n nieuw ETS is er eigenlijk alleen in Duitsland, voorzichtig bijgestaan door Denemarken. Bondskanselier Angela Merkel toonde zich jaren geleden al een nadrukkelijk voorstander van een brede „koolstofbeprijzing” om emissies terug te dringen. Sinds begin dit jaar kent Duitsland zelf ook een eigen mini-ETS dat een prijs zet op uitstoot. Het past in een filosofie waarin je de markt zijn werk laat doen en die CO2-uitstoot daar langzaam uitduwt, zonder dat de overheid zich tot in detail met regels en normen hoeft te bemoeien.

Het verklaart de steun van de auto-industrie, machtig in Duitsland: de prijs zit op uitstoot zelf en niet op de wagens die die produceren, waardoor het past in het felle verzet van de sector tegen al te strenge normen. In dat verzet slaagden ze deze week deels: in eerdere plannen zouden ze hun uitstoot per 2030 met 65 procent moeten terugdringen, uiteindelijk werd dat 55 procent.

‘Regel-technisch monster’

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verdedigde het ETS-systeem deze week in interviews. „Als we het niet via ETS doen, dan moet het op een andere manier, dus met meer regelgeving, meer normen, meer tussenstapjes en meer belastingen”, zei ze tegen een groep Europese kranten. „Dan heb ik liever een systeem dat op de markt gokt. Het laat de industrie en de economie meer ruimte voor creativiteit en eigen oplossingen.” Het kon niet verhinderen dat de Frankfurter Allgemeine Zeitung, traditioneel de stem van conservatief Duitsland het totaalpakket een „regel-technisch monster” noemde, doorspekt van „scepsis tegen een markteconomische benadering”.

Dat Von der Leyen zich persoonlijk zo hard maakte voor het ETS, voedt in Brussel argwaan dat ze vooral het Duitse belang voor ogen houdt. Het verklaart ook het verzet binnen de Commissie zelf, waar tot op het laatst gemor was over de manier waarop de plannen er doorheen werden geduwd. Dat zelfs Eurocommissarissen het nauwelijks eens konden worden kan een veeg teken zijn voor de onderhandelingen die nu nog volgen.

Vooral ook omdat het speciale EU-fonds dat de financiële gevolgen van de emissiebeprijzing moet dempen evenzeer omstreden is. Von der Leyen verdedigde het woensdag als een typisch voorbeeld van de Europese ‘sociale markteconomie’: „In Europa was elke verandering succesvol als we marktgedreven maatregelen met de juiste sociale balans combineerden”. Maar tegen de Europese herverdeling die zo’n fonds in gang zet is grote weerstand, bijvoorbeeld in Nederland.

Sneuvelt het fonds, dan valt de rugdekking voor het nieuwe ETS verder weg. En hoe haalbaar is het doel nog als dat helemaal omkukelt? Het betekent noodzakelijk dat lidstaten zelf hogere doelen krijgen en die via nationaal beleid moeten halen. Maar Brussel vreest dan wel verlies van controle: nationale klimaatdoelen werden in het verleden zeker niet altijd gehaald. Ook van de industrie kan sneller meer gevraagd worden, maar het verzet tegen het verlies van banen of concurrentiekracht is nu al fors.

En dan is er altijd nog de kans dat op weg naar 2030 blijkt dat er toch nóg meer moet gebeuren, als onderhandelingen voortslepen of de emissievermindering toch niet snel genoeg uitpakt. „Er is zeker een kans dat we halverwege nog extra ad hoc maatregelen moeten nemen, zoals de gedwongen sluiting van kolencentrales”, erkent een EU-diplomaat. En ook dat is allerminst een eenvoudig scenario.