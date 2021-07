Gilleam Trapenbergs verbeelding van het Caribisch gebied

„Men denkt vaak over erfgoed alsof het overblijfsels zijn van iets uit het verleden, alsof je met fossielen werkt, en er is te weinig oog voor de dynamiek ervan.” Dat stelde buitengewoon hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Curaçao, Rose Mary Allen enige tijd geleden. Fotograaf Gilleam Trapenberg (1991, Willemstad, Curaçao) weet die dynamiek goed neer te zetten in zijn werk. In het Fotomuseum Amsterdam (Foam) is nu een solotentoonstelling van zijn werk onder de titel Unbé t’aweró (dat 'binnenkort zal het later zijn’ in het Papiaments betekent). Hierin onderzoekt de fotograaf de relatie tussen voorstelling en beeldvorming van het Caribisch gebied.