Gegevens van 65.000 ambtenaren van ministerie van Justitie gelekt

De gegevens van ongeveer 65.000 overheidsmedewerkers zijn gelekt. Het gaat vooral om mensen die bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werken. Dat heeft de verantwoordelijk demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) vrijdag in een Kamerbrief gemeld. De data zijn via een externe oud-medewerker van het ministerie bij twee andere overheidsorganisaties – de GGD GHOR en het Openbaar Ministerie – terechtgekomen.

Het lek is op 30 juni ontdekt en daarna direct gemeld aan privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Er lopen momenteel meerdere onderzoeken naar het incident, aldus Grapperhaus. Volgens de minister zijn er geen aanwijzingen dat de data door onbevoegden zijn ingezien of gebruikt. Nadat het lek aan het licht is gekomen, zijn de gegevens verwijderd of onbruikbaar gemaakt. Het ging onder andere om gegevens zoals namen, organisaties en paspoortnummers. Er zijn geen privéadressen, telefoonnummers of wachtwoorden gelekt.

De oud-medewerker kopieerde tegen de regels in software naar een „eigen werkomgeving” en vervolgens naar twee andere overheidsomgevingen. Het lek is ontdekt door de GGD GHOR doordat de instantie de gekopieerde data tijdens een routinecontrole op het netwerk aantrof. Dat is vervolgens direct gemeld bij het ministerie.