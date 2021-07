Bijna een half jaar na de staatsgreep in Myanmar demonstreerden deze vrouwen afgelopen week in de stad Yangon tegen het militaire regime. Het land verkeert in verschillende crises: de economie, gezondheidszorg en het onderwijs staan hevig onder druk in het Zuidoost-Aziatische land. De coronapandemie verergert de situatie. Voor veel winkels staan lange rijen voor medische zuurstof en een deel van de zorg is ondergronds gegaan, omdat het militaire regime artsen en andere zorgmedewerkers heeft opgepakt of op een arrestatielijst heeft gezet.

Foto STR/ AFP