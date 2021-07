Bijna de helft van de coronapatiënten heeft complicaties na ontslag ziekenhuis

Van de patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19 verlaat bijna 50 procent de afdeling met ten minste een complicatie. Nierproblemen of ademhalingsklachten komen het vaakst voor, gevolgd door hartproblemen of neurologische gevolgen, schrijft medisch vakblad The Lancet vrijdagochtend. Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 73.000 coronapatiënten die tussen januari en augustus 2020 opgenomen werden in het ziekenhuis. Van hen verbleef het grootste aantal op een verpleegafdeling.

Mensen met onderliggende aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes, hadden een hogere kans op complicaties. Ook zagen de onderzoekers meer complicaties bij mannen en oudere patiënten. Wel kwamen de problemen ook voor bij jongere, voorheen gezonde patiënten. De ontstane problematiek kan volgens de onderzoekers de komende jaren een groot effect hebben op de gezondheidszorg en sociale zorg, met gevolgen voor werk en studie van de patiënten. De complicaties zijn onderzocht op het moment van het verlaten van het ziekenhuis. Het zou daardoor kunnen dat patiënten na een aantal maanden redelijk herstellen. De neurologische effecten die sommige patiënten meemaakten na het coronavirus werden opgemerkt als een van de moeilijkste complicaties.