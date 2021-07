België haalt zes IS-vrouwen terug uit Syrisch kamp

België gaat een groep van zes Belgische vrouwen en hun tien kinderen terughalen uit het gevangenenkamp Al-Roj in Syrië. Dat melden Belgische media. De vrouwen waren lid van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en zullen bij aankomst in België gelijk naar de gevangenis gaan. De kinderen gaan naar familie of een pleeggezin.

De groep is vrijdag naar Erbil in Irak overgebracht en vliegen vervolgens door naar Brussel, waar ze naar verwachting dit weekeinde aankomen. Het is voor het eerst dat de Belgische staat IS-leden terughaalt uit Syrië. In kamp Al-Roj zitten nog drie Belgische vrouwen, van wie twee niet mogen terugreizen van de overheid en de ander niet terug wil. In kamp Al-Hol, waar ook voormalige IS-leden opgesloten zitten, zitten nog vier IS-vrouwen met dertien kinderen. Vanwege de veiligheidssituatie in dat kamp kunnen de vrouwen en kinderen voorlopig niet teruggehaald worden.

De beslissing om kinderen van IS-vrouwen tot 12 jaar terug te halen werd genomen in maart. Volgens de Belgische premier Alexander De Croo moeten Belgische autoriteiten niet blind zijn voor de toenemende onveiligheid in de kampen, waar vaak nog een sterke invloed heerst van IS-aanhangers. „Als je kinderen daar laat, dan zijn die kinderen de terroristen van morgen”, zei hij.

Per kind is bekeken of hun moeders ook mee konden. Daarnaast moesten IS-vrouwen een document tekenen waarin ze accepteren dat hun kinderen terug naar België kunnen worden gehaald, ook als zij zelf niet terug mogen. Ondanks dat slechts drie vrouwen dat document ondertekenden, heeft de overheid besloten dat nog eens drie vrouwen terug mochten met hun kinderen.

Ook in Nederland woedt al langer een debat over het al dan niet terughalen van IS-vrouwen uit Syrië. In juni werd voor het eerst een IS-ganger, de 27-jarige Ilham B., teruggehaald met haar drie jonge kinderen. Of de Nederlandse staat dat ook met de 44 andere Syriëgangers – mannen en vrouwen – en hun 75 kinderen wil doen, is onduidelijk. Demissionair ministers Grapperhaus (Justitie, CDA) en Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) stelden wel dat de repatriëring van B. een „uitzonderlijke gelegenheid” was.