Bahrain-rijder Mohoric wint tweede ritzege in de Tour

Wielrenner Matej Mohoric heeft vrijdag de negentiende etappe in de Tour de France gewonnen. Het was zijn tweede ritzege, hij kwam na een geslaagde demarrage uit de kopgroep solo over de streep bij Libourne. Hij had een comfortabele voorsprong weten te behouden. Op een minuut achter hem finishte de Fransman Christophe Laporte, daarna kwamen de Deen Casper Pedersen en Mike Teunissen.

De etappe tussen Mourenx en Libourne bedroeg 207 kilometer. Het was een vlakke rit, waarin het peloton de vroege kopgroep ver vooruit liet gaan. Het peloton, met daarin ook geletruidrager Tadej Pogacar en groenetruidrager Mark Cavendish, reed uiteindelijk op zo’n twintig minuten van de ritwinnaar. Mohoric maakte deel uit van de eerste groep, en wist daaruit te ontsnappen toen er nog 26 kilometers te gaan waren.

Bahrain Victorious vrijdag inderdaad zegevierend

Lees ook: Wout Poels verliest de bergtrui, en de vragen over de politie-inval bij zijn ploeg blijven

Eerder deze Tour won de Sloveen ook de zevende etappe, van Vierzon naar Le Creusot. Deze vrijdag vierde hij zijn eerste plek met een opvallend gebaar: hij legde zijn vinger op zijn lippen, als om de toeschouwers de mond te snoeren. Dat lijkt een referentie aan de ophef rond zijn ploeg Bahrain Victorious, die op woensdagavond te maken had met een politie-inval. Agenten doorzochten de hotelkamers van de wielrenners en de voertuigen van de ploeg. Donderdag maakten autoriteiten van Marseille bekend dat een onderzoek is gestart naar de ploeg, al zijn details nog onduidelijk.

De gebeurtenissen zaten „in mijn hoofd” in de laatste kilometers, vertelde Mohoric na zijn aankomst. „Aan de ene kant is het een goed teken, het geeft aan dat het controlesysteem op het peloton werkt. De ploeg heeft niets te verbergen, uiteraard hebben wij met doping niets te maken. Aan de andere kant, voelde ik me als een crimineel. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mijn persoonlijke spullen, zelfs foto’s, werden doorzocht.” Bahrain is ook de ploeg van Wout Poels. Het team heeft tot nu toe drie etappes gewonnen; ook Dylan Teuns won een ritzege in deze Tour de France.

De wielerronde is bijna ten einde. Zaterdag wordt nog een individuele tijdrit verreden, zondag komt het peloton aan in Parijs. Pogacar behield vrijdag zijn leiderstrui; het is aannemelijk dat hij die ook op het eindpodium op de Champs-Élysées om de schouders heeft.