Zuid-Afrika zet 25.000 militairen in tegen massale rellen

De Zuid-Afrikaanse regering zet 25.000 militairen in om de massale en aanhoudende rellen in diverse steden de kop in te drukken. Dat meldt persbureau AP donderdag. De militairen worden met bussen, trucks, vliegtuigen en helikopters verplaatst en moeten patrouilleren in steden in de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng, waarin onder meer Johannesburg ligt. Donderdagochtend waren al tienduizend militairen actief.

De onrust in met name KwaZulu-Natal en Gauteng begon afgelopen week naar aanleiding van de arrestatie van voormalig president Jacob Zuma. Bij de onlusten zijn volgens de autoriteiten tot nu toe zeker 117 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zouden onder de voeten zijn gelopen tijdens massale plunderingen.

Zuma gaf zich op 7 juli aan bij de politie en zit sindsdien een gevangenisstraf van vijftien maanden uit wegens minachting van de rechtbank. Hij zou hebben geweigerd te voldoen aan een gerechtelijk bevel dat hem verplichtte te getuigen in een onderzoek naar vermeende corruptie tijdens zijn ambtsperiode (2009-2018).

Enkele uren na de gevangenneming van Zuma braken rellen uit in met name steden in KwaZulu-Natal en Gauteng. In andere provincies is het op enkele incidenten na vooralsnog rustig gebleven. De groep Zuid-Afrikanen die aan de rellen deelnemen, bestaat onder anderen uit aanhangers van Zuma en critici van het coronabeleid. Supermarkten in onder meer de steden Johannesburg en Pretoria werden afgelopen week geplunderd en in brand gestoken. In zeven dagen tijd zijn bij de onlusten ruim 2.200 mensen gearresteerd voor diefstal en vandalisme.