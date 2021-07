Wout Poels verliest de bergtrui, en de vragen over de politie-inval bij zijn ploeg blijven

Het had de dag van Wout Poels en de bolletjestrui moeten zijn. Hij zou de eerste Nederlander worden sinds Gert-Jan Theunisse in 1989 die de prijs voor de beste klimmer van de Tour mee naar huis zou nemen. Het plan lag al klaar: Poels zou in de achttiende etappe van Pau naar Luz Ardiden op de Tourmalet de bergpunten pakken en dan was het hopen dat Tadej Pogacar, de ongenaakbare geletruidrager, de finish bergop in skidorp Luz Ardiden niet als eerste zou passeren.

Het loopt allemaal anders deze donderdag, te beginnen met de klim naar de Col du Tourmalet. Poels komt niet als eerste boven, dat is de Fransman Pierre Latour. De Nederlander wint nog wel het sprintje om de derde plek, maar nu mag Pogacar niet meer bij de eerste drie eindigen en mag Jonas Vingegaard de etappe óók niet winnen.

Op de achtergrond van de wedstrijd speelt een veel groter onderwerp. In de avond van woensdag op donderdag is de politie binnengevallen bij het hotel van Bahrain-Victorious, de ploeg van Poels. Vijftig agenten dringen de kamers binnen, doorzoeken de teambussen en de spullen van alle renners, nemen trainingsschema’s in beslag en verlaten dan weer het pand. Team Movistar, dat in hetzelfde hotel overnacht, laten ze met rust.

In de loop van de dag wordt duidelijk dat de openbaar aanklager van Marseille op 3 juli een vooronderzoek heeft geopend naar „de verwerving, het vervoer, het bezit, en de invoer van een verboden stof of methode voor het gebruik door een atleet zonder medische rechtvaardiging”.

Eén renner

Bahrain-Victorious kent tot nu toe een succesvol jaar – meerdere renners lijken te vliegen. Er is al achttien keer gewonnen. Damiano Caruso wordt verrassend tweede in de Giro en wint, net als ploegmaat Gino Mäder, een etappe. Sonny Colbrelli en Mark Padun winnen etappes in de Dauphiné; de Oekraïener zelfs twee in opeenvolgende dagen, na lange solo’s. En ook in deze Tour winnen Matej Mohoric en Dylan Teuns een etappe.

„We zitten in een goede flow en alles lijkt de goede kant op te vallen”, zegt Poels op de eerste rustdag van de Tour over het succes van zijn team. „Laten we hopen dat het nog even zo blijft.

Maar bij andere teams zorgen de prestaties van de ploeg, met name die van Padun in de Dauphiné, voor verdenkingen. In de Franse krant Le Parisien uitte een anonieme ploegleider in juni zijn twijfels: „Hoe ga ik sponsoren benaderen en ze vertellen dat er geen doping meer in de sport is als ze dit zien? Het is absolute schande.”

Geletruidrager Tadej Pogacar pakte met zijn zege in de achttiende etappe ook de bergtrui af van Wout Poels. Foto Christophe Petit-Tesson/EPA

Allemaal jaloezie, zegt Sonny Colbrelli, winnaar van een etappe in de Dauphiné en regerend Italiaans kampioen, donderdag bij de start tegen de toegestroomde pers. „Jaloezie hoort bij deze sport en bij het leven. Helaas heeft iets of iemand geleid tot deze politie-inval.” Hij had er slecht van geslapen, zei hij. „Dit verdienen we niet.”De politie heeft één renner op de korrel , maar niet duidelijk is wie. Als de ploegbus als een van de laatste teams aankomt bij de start blijven de gordijnen gesloten. De mecaniciens draaien met hun gereedschap aan de fietsen alsof er niets speelt.

‘Niets gevonden’

„De politie heeft niets gevonden, want we hebben niets te verbergen”, zegt Matej Mohoric. „Ik vind het een beetje vreemd dat ze nu, in 2021, nog steeds geloven dat wij iets illegaals doen. Wij willen nu liever dan ooit laten zien wat we kunnen.”

Poels heeft nog nooit zoiets meegemaakt, zegt hij tegen de NOS. „Het was een bijzondere ervaring, dat was even wat minder. Maar daarna heb ik de knop omgezet. Want het kan een van de belangrijkste dagen uit mijn wielercarrière worden.”

Alsof hij zijn eigen woorden krachten wil bijzetten, zit Mohoric mee in de eerste vlucht van de dag. Poels beklimt als derde de Tourmalet, sluit aan bij de klassementsrenners, maar moet de groep op de slotklim laten gaan. Zijn lot in de bolletjestrui, zo lijkt, is overgeleverd aan Pogacar en Vingegaard.

Pogacar kent geen genade in de laatstse bergetappe van de Tour. Op ruim 3 kilometer van de finish demarreert hij. Vingegaard, Carapaz en Mas kunnen mee, maar het scenario van de dag ervoor herhaalt zich; Pogacar sprint naar zijn derde etappezege in deze Tour, zit nog steviger in het geel én pakt de bergtrui.

Voor Poels en zijn ploeg resteren de vragen over het dopingonderzoek.