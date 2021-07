Tevergeefs wachten op de testuitslag, terwijl het vliegtuig al vertrekt: ‘Wat een toestand is dit, hè?’

Dat was het dan. Marleen Visser (38) en Mathias Bonnete (43) uit Amsterdam weten dat ze hun vlucht op donderdag 15 juli om 14.55 uur naar Toscane gaan missen. Om te kunnen vertrekken, zouden ze de uitslag van hun PCR-test binnen een kwartier moeten weten. En dat gaat niet lukken, heeft de leidinggevende van een private teststraat op Schiphol hen net laten weten.

In juni 2019, ver voor corona, reisden 6,5 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Afgelopen juni waren dat er 1,7 miljoen. Nu de zomervakantie voor een groot deel van de Nederlanders is begonnen, zwelt de onzekerheid over verschillende vakantiebestemmingen aan. Maar wie deze donderdag aan het begin van de middag op de luchthaven rondloopt, treft een gemiddelde doordeweekse reisdag.

Aangepast reisadvies

Deze vrijdag verspringt het reisadvies voor Cyprus, Spanje, Portugal en de Canarische eilanden naar oranje. Daarom annuleren reisorganisaties TUI en Sunweb vanaf vrijdag 16 juli alle reizen naar Spanje, Portugal en Cyprus.

Voor Cyprus, Spanje, Portugal en de Canarische eilanden gaat het reisadvies naar oranje

Reizigers van wie de bestemming binnenkort een oranje reisadvies krijgt, zijn donderdagmiddag nog opgewekt. „We vertrekken precies op tijd”, zegt de 19-jarige mbo-student Lotte Kopp uit Nijmegen. Samen met drie vrienden vliegt ze voor negen dagen naar een resort op het Spaanse eiland Mallorca. „Nu het nog kan, willen we gewoon gaan.”

Voor Marleen Visser lijken de komende dagen er anders uit te zien dan gepland. Op de agenda staat een bruiloft van vrienden in Toscane. Haar ouders boekten ook een vlucht, om in de buurt op haar 3-jarige dochter Lou te passen. Zij zijn al ingecheckt, maar Marleen en Mathias wachten na 29 uur nog steeds op de uitslag van hun PCR-test. En over anderhalf uur vertrekt hun vlucht. Met peuter Lou op de kofferkar zitten ze in de wachtkamer van de private spoedtestlocatie op Schiphol.

Ze zijn niet de enigen die hun uitslag niet op tijd binnen hebben. „We bellen al de hele ochtend naar Covidia, het bedrijf waar we ons hebben laten testen”, zegt Mathias. „Moet je horen wat er dan gebeurt.” Er klinkt een standaardboodschap via een bandje, waarna de verbinding automatisch wordt verbroken.

Alsnog een spoed-PCR-test op Schiphol kost tot wel 250 euro en kan dan nog te lang duren

Alsnog een spoed-PCR-test ondergaan op Schiphol kost tot wel 250 euro per persoon, en biedt geen garantie dat de uitslag binnen een uur volgt. „Als we dat doen, nemen we een groot risico”, zegt Marleen. „Misschien is het zelfs goedkoper om een nieuwe vlucht te boeken.” Ze stopt haar telefoon – die ze tot dan toe onophoudelijk in haar hand had – in een tas en pakt haar dochter beet. „Wat een toestand is dit, hè Lou.”

Intussen loopt ze elk mogelijk scenario af. Een auto huren? Nee, dan zijn ze niet op tijd voor de bruiloft. Kunnen ze hun vlucht misschien toch halen als ze hun bagage niet inchecken? Nee, in haar legging en slippers op een bruiloft verschijnen is ook geen optie.

Heel Nederland kleurt rood

Heel misschien kunnen ze het nog halen, als ze binnen nu en een kwartier de uitslag van een sneltest krijgen. Maar zijzelf en partner Mathias schatten dat die kans wel heel erg klein is. „Ik sta een beetje op het randje: we kijken naar een vlucht voor morgenochtend of we annuleren alles.”

Vlak nadat Marleen om 14.00 uur hoort dat Nederland rood kleurt op de Europese kaart, belt haar moeder. „Hey mam, nee, het lijkt niet te lukken met de test. Maar misschien gaat de hele vlucht nu wel niet door. En dan zitten wij ons om niks druk te maken.”

Aan het begin van de avond laat Marleen weten dat ze hun vlucht hebben omgeboekt. Dezelfde avond vliegen ze alsnog naar Toscane. En de uitslag van hun PCR-test? „Die hebben we nog steeds niet.” Maar ze hebben geluk gehad, vindt ze. Voor 69 euro konden ze bij Test2Fly een snelle antigeentest laten doen. „Negatief! Dus we vliegen zo. Wie had dat gedacht?”