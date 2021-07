Vier dagen werken en er vijf betaald krijgen. Werkt dat?

‘Oh, dat kan Mariska of Pieter wel even doen.’ Het is niet ongewoon op kantoor: een baas of manager die jóúw tijd aan een ander belooft. Maar wie productieve en gelukkige werknemers wil, moet dat laten, zegt Daan Dohmen, mede-oprichter van Luscii, aanbieder van een gezondheidsapp. Het bedrijf introduceerde dit jaar een vierdaagse werkweek voor al zijn werknemers, bijna zestig in totaal. Ze krijgen daarvoor allemaal vijf dagen betaald.

Het begon met een proef van twaalf weken. Toen bleek dat de werknemers niet alleen gelukkiger werden, maar ook productiever én dat ze zich minder vaak ziek meldden, besloot Luscii definitief op deze manier van werken over te stappen. Dohmen: „We hebben wel een paar randvoorwaarden gesteld. Zo moeten mensen echt over hun eigen tijd kunnen beschikken.”

Geen tijd van een collega beloven dus, maar ook: niet eindeloos vergaderen of voor elk project goedkeuring vragen. Ook besloot het bedrijf dat ieders wekelijkse vrije dag op vrijdag is. „Anders bestaat het risico dat mensen elkaar toch gaan mailen of bellen.”

Groot IJslands experiment

Luscii staat niet alleen. Wereldwijd zoeken meer bedrijven naar manieren om de druk op hun werknemers te verlichten, zonder dat ze arbeidskracht (en resultaat) verliezen. Daarbij wordt de kortere werkweek waarbij werknemers wel hun volledige salaris behouden geregeld ingezet. Ook overheden wagen zich aan zulke experimenten, bijvoorbeeld de IJslandse.

Vorige week werd een studie gepubliceerd over een grootschalige proef in IJsland. Tussen 2015 en 2019 gingen ongeveer 2.500 werknemers er bij diverse aan de overheid gelieerde instanties over op een kortere werkweek. De kinderbescherming bijvoorbeeld, en een afdeling stadsplanning.

Samen vormen die 2.500 mensen ruim 1 procent van de IJslandse beroepsbevolking. Ze gingen 35 of 36 uur werken, in plaats van de gebruikelijke 40, en mochten veelal zelf beslissen wanneer precies. Elke dag een uurtje minder, of juist een extra dag vrij. Hun salaris bleef gelijk.

Positieve uitkomsten

De conclusie in de studie is grofweg dezelfde als die van Dohmen: met een kortere werkweek ging het leven voor werknemers er op vooruit, zonder dat ze op hun werk aan kwaliteit of productiviteit inleverden. De productiviteit van de IJslandse werknemers bleef hetzelfde, en steeg soms zelfs licht.

Werknemers gaven aan zich minder gestresst te voelen door het lagere aantal werkuren. Ze hadden privé meer tijd te besteden: aan familie of vrienden, hobby’s of sport, en ook aan het huishouden. Daardoor verbeterde de taakverdeling tussen vrouwen en mannen, schrijven de onderzoekers.

Mannen in heteroseksuele koppels gaven aan meer huishoudelijke taken op zich te nemen. „Ik neem nu eerder het initiatief om te doen wat nodig is – stofzuigen bijvoorbeeld”, aldus één van hen. Overigens schrijven de onderzoekers óók dat veel vrouwen dat anders zagen.

Door corona lijkt er een breder enthousiasme ontstaan voor het invoeren van een kortere werkweek

Tevoren bestond de vrees dat mensen juist meer zouden gaan werken, omdat ze het werk dat ze eerder in vijf dagen deden nu in vier dagen zouden moeten proppen. Die angst bleek onterecht, noteren de onderzoekers. Al vereiste dat wel een andere manier van werken, tekenen ze daarbij aan.

In de kern komt dat ‘andere werken’ erop neer dat werknemers zich vrij moeten voelen in hoe en wanneer ze hun werk doen. In praktische zin betekent het: loze uren terugbrengen door minder, efficiënter en korter vergaderen, prioriteiten leren stellen en beter nadenken over de vraag of een onderwerp geschikt is voor een vergadering of zich meer leent voor een e-mail.

Niet alles ging uiteraard even soepel. Zo vonden enkele werknemers het lastiger geworden om met hun collega’s te communiceren, terwijl managers het lastiger vonden om trainingsdagen te organiseren. Maar overwegend waren de reacties positief. Inmiddels kan, zo sluit het rapport af, bijna 90 procent van de IJslandse beroepsbevolking aanspraak maken op een kortere werkweek, door afspraken tussen vakbonden en werkgevers.

Breder enthousiasme

Door de coronacrisis lijkt er breder enthousiasme te zijn ontstaan voor invoering van een kortere werkweek. Alsof de ene radicale omslag (massaal thuiswerken) de andere vergemakkelijkt. Al zijn het vooralsnog kleinere bedrijven die ertoe overgaan. Zo kondigde crowdfundingsplatform Kickstarter (90 werknemers) aan komend jaar vier dagen werken voor vijf dagen betalen in te voeren. En de Nieuw-Zeelandse tak van Unilever experimenteert nu met een kortere werkweek voor zijn 81 werknemers. Die proef loopt tot eind dit jaar.

In Nederland bepleit vakbond CNV al een tijd een werkweek van 30 uur, met behoud van salaris. Het gebruikt daarvoor grotendeels dezelfde argumenten als de genoemde bedrijven: verbetering van de balans tussen werk en privé, van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vermindering van het ziekteverzuim. Dat is volgens de vakbond geen overbodige luxe, met zo’n 1,3 miljoen werkenden die kampen met een burn-out.

We moeten helemaal niet minder gaan werken. Wel beter Ton Wilthagen Hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, is juist minder gecharmeerd van een kortere werkweek. Nederland, vindt hij, is al een „uitzonderlijk” land door het geringe aantal van dertig uren dat hier gemiddeld wordt gewerkt. „Dat betekent dat je hier niet hoeft te ijveren voor een 32-urige of 30-urige werkweek, want die hebben we al”, schrijft hij in een reactie.

Krapte zorgt voor problemen

Bovendien is er de komende jaren een „enorme krapte” op de arbeidsmarkt. We moeten dus helemaal niet minder gaan werken, betoogt de hoogleraar – wel beter. Volgens hem zijn Nederlandse werknemers meer gebaat bij grotere werkzekerheid, betere verlofregelingen en kinderopvang, en meer autonomie.

Al is dat laatste in zekere zin ook wat een kortere werkweek bewerkstelligt, zegt Dohmen, van Luscii. Want zo’n kortere werkweek werkt alleen als mensen het volledige vertrouwen en de autonomie krijgen om dingen zelf te regelen. „Het aantal uren dat we werken, is eigenlijk ook een rare maatstaf. Het gaat erom wat je bereikt.”

Lees ook: ‘4 dagen werken beter voor productiviteit’