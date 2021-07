OM in beroep in zaak tegen bouwer nepwebsites die drie jaar cel kreeg

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de 20-jarige cybercrimineel Anthony E. Onder de schuilnaam Haiku verkocht E. populaire nepwebsites aan andere criminelen, die daarmee burgers probeerden op te lichten. E. – afkomstig uit Almelo – kreeg begin deze maand drie jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Het OM, dat E. ziet als een belangrijke „facilitator” van cybercriminaliteit, had vier jaar celstraf geëist en een boete van 50.000 euro. De rechtbank in Den Haag week daarvan af vanwege E.’s jonge leeftijd en legde ook deelname aan Hack_Right op, een alternatief straftraject dat moet helpen jonge hackers het rechte pad op te krijgen.

Met die opgelegde bijzondere voorwaarde is het OM het niet eens, laat een woordvoerder donderdag weten. „Deze leerstraf is bedoeld voor jonge, niet eerder veroordeelde delinquenten, met de bedoeling hen op een positieve manier hun kennis te laten gebruiken.” E.’s misdrijven zijn te zwaar voor Hack_Right, vindt het OM. Bij zijn aanhouding in oktober 2020 werd ook een geladen pistool aangetroffen.

Phishingpanels

E. verkocht zijn software – zogenaamde phishingpanels – aan minstens 49 anderen, die daarmee tussen de 5 à 10 miljoen euro aan schade aanrichten, schat het OM. Zulke panels worden gebruikt voor phishing, digitale oplichting. Slachtoffers worden met een alarmerende e-mail of sms naar zulke nepwebsites gelokt, die identiek zijn aan bijvoorbeeld inlogportalen van banken. Ingevoerde gebruikersnamen en wachtwoorden worden gebruikt door de beheerders van de panels om bankrekeningen te plunderen.

E. gebruikte zijn software ook zelf. Op zijn computer werden enorme bestanden met miljoenen e-mailadressen en wachtwoorden aangetroffen. Volgens het OM waren het doelwitten die E. geld afhandig wilde maken, maar de rechtbank ging daarin niet mee. Ook daar tekent het OM protest tegen aan. Een ander doel dan digitale criminaliteit kunnen de lijsten volgens justitie niet dienen.