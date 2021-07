Nog een paar boterhammen, dan is het eten op

Het water kolkt door de straten van het Zuid-Limburgse Valkenburg. „We spreken vandaag over Valkenburg aan Zee”, zegt Kirsten Perzlmeier bedroefd. Samen met andere bewoners uit het centrum van Valkenburg bespreekt ze het afgelopen dramatische etmaal. Een deel van de inwoners heeft geen stroom en geen gas meer. „Zet maar groot in de krant dat er een noodfonds moet komen. Vooral voor de horeca.”

Ze wijst naar de Grotestraat, het hart van het toeristisch gebied, waar het water maar blijft stromen, deze donderdag. Pompen spugen heel veel water op straat, uit de kelders van de talloze restaurants.

Het water van de Geul begon woensdagavond ineens fors te stijgen en heeft sinds vannacht vrijwel iedereen in Valkenburg in z’n greep. Het dorp oogt als een oorlogsgebied. Pleinen staan blank, legertrucks rijden stapvoets door omliggende straten, op zoek naar mensen die hun huis uit moeten. Nog nooit zo veel mensen tegelijk op straat gezien in een korte broek met hoge laarzen eronder. Een kar met dertig mensen rijdt naar de bowlingbaan, droog gelegen, bereikbaar voor familie om de onfortuinlijken op te halen.

Lees in ons liveblog over de laatste ontwikkelingen van de overstromingen

Foto Chris Keulen

„Ik heb vannacht een hoop mensen uit hun huizen gehaald”, zegt Jeroen Savelkouls (39), in het dagelijks leven kok. Hij fietst behendig met een mountainbike door het water en houdt enkele militairen in een legertruck staande. „Zouden jullie wat mensen bij mij thuis kunnen ophalen?” Savelkouls heeft vannacht vier bewoners van aanleunwoningen van zorgcentrum Oosterbeemd bij hem thuis op banken laten slapen. „Dat was gezellig, hoor.” Een nobele daad? „Ach, wat moet je anders. Die mensen konden nergens heen en hun familie kon hen niet komen halen. Ze waren slecht ter been, een van de vrouwen had een heup gebroken.”

Even later begint een grootse evacuatie bij de verpleegkliniek. Binnen een mum van tijd staat een groep hulpverleners van de reddingsbrigade voor de deur, druk overleggend met personeel, brandweer, politie en mobiele eenheid.

Kelders en tuinen vol

In de omliggende straten wachten bewoners machteloos af. Hun kelders en dieper gelegen tuinen staan vol. Vanuit de tuin van Paul en Jos Savelberg zie je de caravan van de achterburen drijven. „Ook bij ons in de kelder ligt van alles te drijven”, zegt de vrouw. Haar man: „De wasmachine. De droger. De elektrische fietsen. Meetapparatuur.” De vrouw: „Het is te triest voor woorden. Zo erg is het nog nooit geweest.” De man: „Het voelt als de Watersnoodramp in 1953.”

Ze zitten min of meer opgesloten, zonder stroom, zonder koffie of thee, zonder media, zonder nieuws over de stand van zaken. De vrouw: „We weten niks.”

Chris Keulen

Dat hoor je wel vaker vandaag in Valkenburg: de autoriteiten zeggen dat je bij calamiteiten de rampenzender in de gaten moet houden, maar wat als je die zender niet meer kunt ontvangen? Paul Savelberg: „We hebben geen eten. Nog een paar boterhammetjes en dan is het gedaan. We kunnen geen eten maken. De aardappelen drijven beneden in de kelder.” De vrouw: „En hoe lang duurt dit nog?”

Er komt een jong stel langs waden, de vrouw hangend op de rug van de man. „Echte liefde, hè”, zegt Jos Savelberg. Jazeker, antwoorden Ceriel Robeers en Daisy Moulen. Het stel woont samen om de hoek. Ze zijn „gered” door een pomp die ze toevallig hadden staan, voor een verbouwing van de kelder.

Vloedgolf

Een straat verderop inspecteren Stan Huls (24) en Germaine Dupuis (23) hun huis. Ze waren woensdagavond de buren aan het helpen in hun ondergelopen kelder, toen er ineens een vloedgolf over hen heen spoelde en ze zich zwemmend in veiligheid moesten brengen. Stan Huls: „Dat was schrikken. Het was heel heftig.”

Ze hebben de nacht in het hoger gelegen Parkhotel doorgebracht. „Onze straat was een rivier. We hebben met een aantal bewoners elkaars handen vastgehouden. Zo zijn we stap voor stap door de rivier gegaan, voorzichtig, want we wilden natuurlijk niet in opengeslagen putten vallen.”

Bekijk hier beelden van de overstromingen

Germaine Dupuis: „De stroming was heel sterk.” Stan: „In het hotel hebben we een gratis overnachting gekregen, met een ontbijtje.” Germaine: „We hadden geen droge kleren bij. We zaten in een badjas aan het ontbijt. We waren een attractie voor de andere gasten.”

Verderop in de straat is een kleine auto bijna in z’n geheel door het water van de Geul verzwolgen. „Ja, die auto is van mij”, roept een vrouw vanaf een galerij met appartementen. Thea Meurders had haar auto woensdag verplaatst, omdat het eigen parkeerterrein volledig dreigde onder te lopen. Ze is van regen in de drup beland. „Waarschijnlijk is er een gat ontstaan en is de auto daar in gezakt.”

Het is al de tweede keer dat ze een auto verliest. „De vorige keer was hier brand, en toen is mijn auto aan het smeulen gegaan.”

Langs de Geul, waarvan de oevers niet meer te onderscheiden zijn, woont Lauke van Rens. Ook zij heeft geen stroom. „Ik kan mijn telefoon niet opladen. Dat is een drama.” Geen koffie kunnen zetten, vindt ze ook vreselijk. „Daar word ik zenuwachtig van.”

Maar ze redt zich wel. Ze heeft trouwens nog iets moois verricht. „Er dreven twee schapen in de stroom. Ze leefden nog. Die heb ik in mijn voortuin gezet. Die was nog droog. Iemand anders heeft ze later meegenomen.” Het was zwaar werk. „Maar je laat die beesten toch niet verdrinken?”