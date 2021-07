Nabestaanden De Vries: ‘onnoemelijk trots en tegelijkertijd ontroostbaar’

Verdriet en verslagenheid bij collega-journalisten Veel van De Vries’ collega-verslaggevers geven via sociale media te kennen dat zij met verdriet hebben kennis genomen van zijn overlijden. NRC-verslaggever Jan Meeus noemt het een „onvoorstelbaar verlies”. Zo luidt ook de reactie van AD-misdaadjournalist Yelle Tieleman. De Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel, die nauw met De Vries samenwerkte, schrijft op Instagram over „diepe verslagenheid en verdriet”. Er is ook woede, schrijft hij, over de aanslag. „Hoe godvergeten slecht moet je zijn om dit te doen? (…) Meent die persoon werkelijk dat er een journalist is nu zijn werk neerlegt?” Veiligheid van de pers Al sinds 6 juli wordt, in de nasleep van de aanslag op De Vries, veel gesproken over de impact van die gebeurtenis op persvrijheid en de rechtsstaat in Nederland. Volgens John van de Heuvel is duidelijk, in de afsluiting van zijn post, dat misdaadjournalisten zich niet zullen laten afschrikken. „Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou niet anders verwachten van zijn collega’s. Wij zwijgen nooit.” Het nieuws over de aanslag op De Vries werd ook door buitenlandse media en journalistenorganisaties op de voet gevolgd. De internationale persbureaus brachten donderdagmiddag het nieuws over zijn overlijden. Organisaties als de Europese journalistenvakbond EFJ, Reporters Sans Frontières en de International Federation for Journalists IFJ, laten weten geschokt te zijn door de aanslag en die te zien als een aanval op de persvrijheid. RSF-directeur Christophe Deloire schrijft daarbij: „De georganiseerde misdaad blijkt een grote bedreiging voor de journalistiek in de Europese Unie.”

Burgemeester Halsema: De Vries was ‘moedig, vrij van geest en vastberaden’ Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft in een schriftelijke verklaring gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. Halsema beschrijft De Vries als „moedig, vrij van geest en vastberaden”. De burgemeester heeft met „grote verslagenheid” kennis genomen van het nieuws, in het bijzijn van de politie en het Openbaar Ministerie. „Hij hielp mensen in hun strijd voor rechtvaardigheid en hield de rechtsstaat scherp met zijn kritische houding ten aanzien van autoriteiten en opsporingsinstanties. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe”, aldus Halsema. De burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb heeft een minuut stilte gehouden in de raadzaal. Daarna sprak hij de woorden „Opdat het onrecht nooit zal zegevieren”. Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem: „De aarde trilt onder mijn voeten van de zware rouw om de dood van Peter R. de Vries. Heel Arnhem leeft mee met het gezin dat hem boven alles lief was. Gerechtigheid was de helderrode draad in zijn leven, van journalist tot detective en van advocaat tot vertrouwenspersoon.”

Politici, bekenden reageren geschokt op overlijden De Vries Er is geschokt gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. Donderdag maakte zijn familie bekend dat de misdaadverslaggever de aanslag van vorige week dinsdag niet heeft overleefd. Hij is gestorven in het ziekenhuis. Demissionair premier Mark Rutte: MinPres Mark Rutte Het overlijden van Peter R. de Vries raakt mij diep. Het is bijna niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega’s, alle mensen die dichtbij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment. https://t.co/FKQ8aBjW2i 15 juli 2021 @ 12:36 Volgen ChristenUnie-leider Gert-Jan Seegers: „Een intens verdrietig bericht. Het verlies van deze scherpe journalist maakt pijnlijk duidelijk dat we als rechtsstaat tegenover niets ontziende misdadigers staan in een strijd die we niet mogen verliezen.” PVV-voorman Geert Wilders: „Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega’s. Rust zacht.” Schrijver Nico Dijkshoorn: „Vreselijk nieuws. Zo een ontzettend gedreven man. Zo aardig. Zo nieuwsgierig naar anderen. Hij zal ontzettend worden gemist.” Het Rode Kruis: „Enorm verdrietig nieuws dat Peter R. de Vries is overleden. Hij stond altijd klaar voor mensen in nood. In Nederland en voor mensen in de rest van de wereld. Bedankt voor je onvermoeibare steun, Peter.” Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman: „Verschrikkelijk. Ooit heeft hij een vriend van mij onder de grond gevonden. Dood. Maar gevonden. Ik ben hem daar zo dankbaar voor.” Denk-Kamerlid Stephan van Baarle: „Vreselijk nieuws. Ik ben woedend dat deze dappere man van zijn leven is beroofd. Zijn inzet en moed blijven een voorbeeld voor ons allemaal. Sterkte aan de nabestaanden.”

Het is stil in de Lange Leidsedwarsstraat In de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam, komen mensen bijeen om bloemen te leggen op de plek waar Peter R. de Vries een week geleden werd neergeschoten. FiaLaura Sophie van Oostvoorn In de Lange Leidse is het merkwaardig stil, er wordt nog een bloemetje bij gelegd en mensen blijven even kijken bij de bloemenzee voor Peter R. de Vries. https://t.co/rZKpHthv6r 15 juli 2021 @ 12:34 Volgen

Terugblik: de carrière van Peter R. de Vries Misdaadverslaggever Peter R. de Vries brak bij het grote publiek door als televisiepresentator bij SBS6. Hij bleef een prominente programma- en opiniemaker, die zich het lot van slachtoffers en nabestaanden aantrok en ook voor die betrokkenen in de bres sprong. Hij stelde gerechtelijke dwalingen aan de kaak en vroeg aandacht voor (het oplossen van) cold cases - en kreeg die ook, massaal. Lees hier meer over de bekendste zaken van Peter R. de Vries In beeld: Een terugblik op de carrière van Peter R. de Vries

RTL reageert op overlijden De Vries: ‘Onbeschrijfelijk groot verlies’ RTL Nederland heeft in een verklaring gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. „Dit is een onbeschrijfelijk groot verlies”, begint RTL. Verder staat er: „Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht.

Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart.” Peter R. de Vries schoof als misdaadverslaggever regelmatig aan bij RTL Boulevard. Vorige week dinsdag werd hij na een uitzending door zijn hoofd geschoten in het centrum van Amsterdam. De uitzending van RTL Boulevard staat vanavond volledig in het teken van De Vries. RTL4 zendt om 20.30 uur een in memoriam uit.

Nabestaanden De Vries: ‘onnoemelijk trots en tegelijkertijd ontroostbaar’ De familie van Peter R. de Vries laat donderdagmiddag in een verklaring weten „onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar” te zijn. RTL Nieuws citeert donderdagmiddag uit die tekst van de nabestaanden. Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. Peter R. werd zwaargewond bij de aanslag op dinsdag 6 juli. Sindsdien lag hij in het ziekenhuis, over zijn gezondheidstoestand werd slechts mondjesmaat informatie verstrekt. Wel lieten zijn zoon Royce, dochter Kelly en partner eerder weten dat de vele eerbetonen voor De Vries en zijn familie van zowel het publiek als collega’s, een grote steun waren. In de verklaring schrijven de nabestaanden dat zij het verlies „in alle rust” willen verwerken. Er zal later informatie komen over het afscheid van De Vries en hoe dat georganiseerd wordt.