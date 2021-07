Lezen in de zomer: alles over de stem van het dorre hout

Na anderhalf jaar coronacrisis zijn er vast weinig mensen die nog zin hebben om over ziektes te lezen. Toch bewijzen drie dichters dat een (eigen) aandoening als eindeloze poëtische inspiratiebron kan fungeren, en dat dit uitstekende dichtbundels oplevert om de zomer mee door te komen.

Lieke Marsman put in In mijn mand en De volgende scan duurt vijf minuten uit haar ervaringen met de kanker die bij haar als twintiger werd vastgesteld. Jonathan Griffioen opent Gedichten met een Mazda 626 met een geschiedenis van PDD-NOS en laat de lezer voelen hoe het is om van jongs af aan zo’n etiket mee te dragen. Daniël Vis laat de lezer in Insect Redux ervaren hoe het is om met psychoses te kampen en grip te houden op wat echt is en wat niet, en hoe beangstigend dat soms kan zijn.

Zo begon Lieke Marsman in januari als Dichter des Vaderlands met de aankondiging dat zij „de stem van het dorre hout” zou zijn. Dat zij die stem beheerst, bewees zij in haar twee laatste bundels, waarin haar eigen kanker prominent figureert. In directe bewoordingen schrijft zij: „De laatste tijd / voel ik me zo afgesneden van mijn toekomst” en „nu ken ik mijn bloedgroep / en mijn vriendengroep / die met de maand kleiner wordt”.

Dat een diagnose verstrekkende gevolgen kan hebben, bespreekt ook Jonathan Griffioen in Gedichten met een Mazda 626. Griffioen laat goed zien hoe jong gediagnosticeerd worden met een vage vorm van autisme een blijvende invloed op de rest van je leven kan hebben. In de bundel komen veel vaste rituelen, handelingen en obsessies voor en wordt de mooie term ‘leed-hiërarchisch’ gemunt. „Je wacht tot ik iets openhartigs zeg / zodat je over het weer kan beginnen”, zegt de ik-persoon die zich het liefst in een Mazda 626 opsluit.

Een vergelijkbare aanpak hanteert Daniël Vis in zijn tweede bundel Insect Redux, waarin de lezer deelgenoot wordt van de psychoses van de protagonist. Die probeert met een vloed registraties grip te krijgen op de hem ontglippende omgeving, maar uit dit op een verwarrende, gefragmenteerde manier – precies zoals iemand met een psychose zich moet voelen. „De tegels waarop ik loop zijn veilig, de constructie onder de tegels / is voldoende foutloos om m’n gewicht te dragen”, verzekert hij zichzelf.

Lieke Marsman: In mijn mand, Pluim, 53 blz. €21,99

Jonathan Griffioen: Gedichten met een Mazda 626, Lebowski, 71 blz. €19,99

Daniël Vis: Insect Redux, Prometheus, 105 blz. €21,99