Ik lag op de behandeltafel vanwege ernstige rugklachten. Theo, de therapeut, sprak monter: „Ik kraak even een werveltje van je en vervolgens masseer ik je onderrug weer in de plooi. Wedden dat je straks fluitend naar buiten loopt?” Hij boog zich over me heen en omvatte mijn tors met zijn armen. Daarna zette hij kracht en ik beet mijn lip stuk. Inderdaad klonk er een krak. Daarna kon Theo zich niet meer bewegen. De geluiden die hij voortbracht zijn lastig te beschrijven. Twee collega’s van Theo hebben hem van me losgemaakt en daarna naar huis gebracht. Ik heb nog een uur op die tafel gelegen. Het lukte me niet om er zelf vanaf te komen.

