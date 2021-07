Justitie: Samir A. leidde bevrijdingsoperaties van IS

De bekende ex-terrorist Samir A. stuurde een smokkelnetwerk aan waarmee hij een dozijn IS-vrouwen en kinderen hielp ontsnappen uit Syrische kampen. Volgens het Openbaar Ministerie voerde hij deze bevrijdingsoperaties uit namens IS. Daarom wordt Samir A. nu vervolgd als lid van die terreurbeweging, zo heeft het OM donderdag bekendgemaakt tijdens een regiezitting in de Rotterdamse rechtbank.

Deze uitbreiding van de verdenking heeft grote gevolgen voor de 34-jarige Samir A., het voormalige kopstuk van de terroristische Hofstadgroep. Dat hij geld verstuurde naar IS-vrouwen om ze te helpen ontsnappen, werd door het OM eerder aangemerkt als het financieren van terrorisme – een milder vergrijp. Door hem als IS-lid te vervolgen, hangt hem plots een straf van maximaal vijftien jaar boven het hoofd én komt hij in aanmerking voor het verliezen van zijn Nederlandse nationaliteit. Die kan worden afgepakt van mensen die voor terrorisme worden veroordeeld en daarnaast een andere nationaliteit bezitten – in Samirs geval de Marokkaanse.

Samir A. organiseerde ontsnappingen uit Syrische kampen waar buitenlandse IS-vrouwen en kinderen zitten opgesloten. Een deel van hen geldt nog altijd als aanhanger van de terreurbeweging. IS heeft op sociale media opgeroepen hen geld te sturen en te bevrijden. Samir zou deze doelstelling van IS hebben uitgevoerd, stelt het OM. Daarom wordt hij zélf gezien als IS-lid.

Gepleit voor terughalen

Maar volgens advocaat Tamara Buruma vergeet het OM dat niet alleen IS de vrouwen uit de kampen wilde halen. Ook mensenrechtenorganisaties, hulpverleners en zelfs de geheime dienst pleiten voor het terughalen van de vrouwen en kinderen. „Er is brede steun om ze daar weg te halen, alleen weigert het kabinet in actie te komen”, zegt Buruma. „Dáárom heeft mijn cliënt deze kinderen en vrouwen geholpen naar Nederland te komen. Dit heeft niets met IS te maken.”

Samirs bevrijdingsacties staan zelfs lijnrecht tegenover het IS-beleid, zegt Buruma. Zo heeft IS een persoon die vrouwen bevrijdde om hen terug naar Europa te krijgen, openlijk verketterd. „IS zou hem dus juist als een vijand kunnen zien.”

Vanuit zijn woonplaats Rotterdam leidde Samir een omvangrijke smokkeloperatie (‘project Prison Break’) om de vrouwen vrij te krijgen. Het geld verzond hij naar Syrië door middel van ‘hawalabankieren’: een manier om bedragen via tussenpersonen te verplaatsen naar het buitenland. Samir heeft zelf verklaard dat het in totaal om ruim honderdduizend dollar gaat. Een van zijn hulpjes zou volgens justitie 277.000 euro hebben doorgesluisd.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Samir A. begon na deze publicatie in NRC.

Geen concreet bewijs

Het OM vermoedt dat het Samirs bedoeling was de vrouwen onder te brengen bij de laatste strijders van IS, die zich zouden verschuilen in het Syrische Idlib. Concreet bewijs ontbreekt: in Samirs telefoon zijn geen berichtjes gevonden die aantonen dat hij de vrouwen bevrijdde om hen weer bij IS te laten aansluiten. Wel zijn er in zijn telefoon jihadistische filmpjes gevonden, en wijst het OM erop dat meerdere vrouwen die Samir hielp ontsnappen, in Syrië zijn gebleven.

Vijf vrouwen keerden echter wél terug naar Nederland. Zoals Angela B., die bij de politie heeft verklaard dat Samir haar had opgedragen naar Nederland te komen. Angela: „Hij wilde dat ik gewoon terug ging en een normaal leven kon krijgen met mijn zoontje.” Dat niet iedereen terugkeerde, komt volgens advocaat Buruma doordat sommigen bij de Turkse grens zijn tegengehouden. Buruma wijst op chatgesprekken waarin Samir met een smokkelaar ‘Abu Raqqa’ positief spreekt over het naar Europa halen van de vrouwen.

De zaak wordt op 10 december inhoudelijk behandeld; tijdens de regiezitting donderdag beslist de rechter of Samir A. tot die tijd vast blijft zitten – en waar. Hij zit momenteel in een ‘gewone’ gevangenis, maar door de uitbreiding van de verdenking moet hij waarschijnlijk verhuizen naar de Terrorisme Afdeling. Een extra streng regime, waar hij eerder een negenjarige celstraf uitzat voor betrokkenheid bij de Hofstadgroep.