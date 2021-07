In Euskirchen liggen de etalagepoppen languit in het puin

Na de stortregens in de nacht van woensdag op donderdag spoelde er een bruine moddergolf door het Noordrijn-Westfalense Euskirchen, en die nam auto’s, bomen en bestrating mee. In het gebied van de gemeente vielen ten minste vijftien doden. Donderdag aan het begin van de avond rijdt een lange stoet volgepakte auto’s weg uit het stadje, naar het noorden: de angst bestaat dat de zuidelijk gelegen Steinbachtal-dam breekt, en dat er opnieuw een golf over het stadje spoelt. Een aantal wijken moest worden geëvacueerd, in totaal 4.500 inwoners. De wegen weg uit Euskirchen zijn veelal onbegaanbaar, op de wegen die intact bleven staan lange files.

In het centrum lijkt de angst voor een nieuwe golf weg. Yana komt met haar man en kinderen de schade opnemen. Daar, wijst de vader naar een winkelstraat, daar is het erg, daar gaan we kijken. De straat is bezaaid met stenen, glas en modder. Etalages liggen in scherven, winkels staan blank, etalagepoppen liggen languit bedekt in een bruine laag vuil.

Yana is leidster in een kindergarten: „Ouders brachten hun kinderen naar school en haalden ze even later weer op. Voor de kinderen die bleven, kon ik geen eten opwarmen. Toen heb ik de barbecue maar aangemaakt.”

Hoog

„Vannacht hoorden we voortdurend sirenes”, zegt de dochter, Magdalena. „Verder wonen we gelukkig hoog.” Overal staan winkeliers hun stoepen met bezems schoon te boenen, de onverkoopbare waar – meubels, wasmachines, kleding – wordt naar buiten gedragen.

„Het is een catastrofe”, zegt Sara, die naast een warenhuis woont. „Als u iets wilt eten, bent u altijd welkom”, roept ze na.

De sfeer in het centrum van Euskirchen is een van een bewonderenswaardig optimisme. Een man met twee zoons zit onder de modder voor zijn winkel, op het oog voldaan omdat ze de troep allemaal buiten hebben opgestapeld. De jongste zoon balt trots zijn spieren. Verderop in de straat is een rij auto’s in elkaar gevouwen, meegesleept door de stroom.

Foto’s Felix Schmitt

Voor het kantoortje van de vluchtelingenhulp zitten een aantal medewerkers en een paar passanten. „Wij kwamen hier vanochtend, het water stond tot onze heupen”, vertelt Lydia Honecker. „We zijn begonnen met opruimen, maar het had geen zin. Toen zijn we met de lunch buiten gaan zitten, en iedereen die langs komt, bieden we een glas aan”, zegt ze vrolijk, en wijst naar de keur aan schnapsen, bier en wijn op tafel.

„Ik ben hier geboren, ik woon hier al zestig jaar”, vertelt ze. „Maar zoiets heeft nog niemand van ons gezien. Wij zijn sociale werkers, we willen de mensen helpen. Maar de ondernemers kunnen wij niet helpen: eerst corona en nu dit.”

Yannick en Lena, twee twintigers, slenteren door het stadje. „We zouden met vakantie gaan, maar nu zitten we hier vast.” Er is al de hele dag geen stroom, geen telefoon, laat staan internet. Ook 112 is niet bereikbaar. In de dorpen Kommern en Satzvey is geen drinkwater.

„We hebben gelukkig een vriendin met een radio, Radio Euskirchen”, zegt Lena. Daarop horen ze over de wijken die moeten worden geëvacueerd. ’s Avonds pompt de brandweer nog water over de Steinbachtal-dam – maar de situatie wordt ingeschat als „zeer instabiel”.

