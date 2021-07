Iemand prijzen maakt gelukkig

Misschien was het een aardige leraar. Een lieve buurvrouw. Een zorgzaam familielid. Een goede vriend of vriendin.

We kunnen ons bijna allemaal wel iemand herinneren die ons heeft geholpen in het leven. Kort of lang geleden, ingrijpend of subtiel. Met een compliment, een nuttige tip, een behulpzaam gesprek of een zorgeloos avondje lachen. Nét toen we het nodig hadden.

Deze week gaan we een brief schrijven aan zo iemand. Een persoon aan wie we met een warm hart denken, maar die we onvoldoende hebben bedankt voor wat hij of zij heeft betekend voor ons – of nog altijd betekent.

Zoals in de instructies op deze pagina valt te lezen, gaan we onder meer beschrijven wat deze persoon specifiek voor ons heeft gedaan, hoe dat ons leven heeft beïnvloed en hoe vaak we nog aan hem of haar terugdenken.

Afgelopen najaar verscheen The Gratitude Project, een boek over de kracht van dankbaarheid, samengesteld door een internationale groep onderzoekers en denkers uit de positieve psychologie. Er worden onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat mensen zich aanzienlijk gelukkiger voelen na het schrijven van zo’n dankbaarheidsbrief.

Het effect is onmiddellijk en houdt zeker een maand aan, soms langer. Best indrukwekkend voor het schrijven van één brief, toch? Mensen haalden er het meest uit als ze de brief vervolgens voorlazen aan degene die ze wilden bedanken, eventueel via de telefoon. Maar ook mensen die de brief puur voor zichzelf hielden, werden meetbaar gelukkiger.

Wel een kanttekening. Wetenschappelijk bewijs is waardevol. Het maakt het waarschijnlijk dat het de moeite waard blijkt om tijd en energie te steken in het schrijven van zo’n brief. Maar… iets wat voor bijvoorbeeld 90 procent van de mensen werkt, werkt voor 10 procent niet. Wie weet valt u net onder die 10 procent.

Bovendien is de effectiviteit van geluksinterventies, zoals psychologen zo’n dankbaarheidsbrief noemen, moeilijker meetbaar dan bijvoorbeeld die van medicijnen, schrijft Sonja Lyubomirsky, een invloedrijke onderzoeker uit de positieve psychologie, in The Gratitude Project. Het doen van ‘dubbelblind’ onderzoek, de gouden standaard van de wetenschap, is lastig.

Waarom? Omdat de motivatie van een onderzoeksdeelnemer om een oefening te doen, mede bepaalt of de oefening een positief effect heeft. Daarnaast past de ene oefening beter bij de ene persoon dan bij de andere. Niet voor niets adviseren de auteurs van The Gratitude Project om verschillende oefeningen uit hun boek te proberen en te ervaren wat werkt.

Lyubomirsky geeft daarbij een eenvoudige stelregel: spreekt een oefening je aan? Zo ja, probeer het. Zo nee, zoek verder naar iets wat je wel aantrekt. En altijd geldt: halverwege stoppen mag.

Download hier uw dankbaarheidsbrief voor week 2