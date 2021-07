Hoe acteur Gijs Naber deze week terechtkwam op de rode loper in Cannes

Weinig Nederlandse acteurs valt de eer te beurt de rode loper te betreden van het filmfestival van Cannes. Gijs Naber heeft dat deze week bereikt. De wereldpremière van de Hongaarse film The Story of My Wife, waarin hij een hoofdrol speelt, was de climax van vermoedelijk het vreemdste avontuur uit zijn twintigjarige carrière. Over Cannes en hoe het zo is gekomen.

Januari 2019

Het begint allemaal met een enthousiast mailtje van een Hongaarse filmstudent. De jonge regisseur benaderde de Nederlandse acteur in 2018 voor een rol in zijn eindexamenfilm over een Roemeens meisje dat, hopend op een betere toekomst, in de ban raakt van een pornofilmer. De jonge maker had Naber gezien op een fotoshoot met Europese talenten. De Nederlandse acteur vond het zo’n sympathiek project dat hij medio 2018 voor een appel en een ei een week naar Boedapest afreisde.

„Ik was erg bezig met de vraag wat ik op dat moment precies in mijn carrière wilde”, blikt Naber terug. „Ik maakte veel mooie films en series, maar allemaal binnen de Nederlandse landsgrenzen. Ik vroeg me steeds vaker af hoe het zou zijn om iets in het buitenland te maken, maar het is zeker als je tegen de veertig loopt best lastig om daar aan te beginnen. Dit filmpje was een leuke kans om met een groep jonge, geïnspireerde creatieve makers in een andere taal te werken.”

Het filmpje van de student wordt gezien door de Hongaarse regisseur Ildikó Enyedi, die eerder in Berlijn een Gouden Beer won voor haar debuut On Body and Soul. Zij raakt ervan overtuigd dat Naber de juiste man zou zijn voor de hoofdrol in haar nieuwe project. Enyedi werkt aan de verfilming van een roman van Milán Füst over een Nederlandse kapitein die in het huwelijksbootje stapt met een hem onbekende Franse vrouw. „Ze had een Noorse acteur gecast die al aan het repeteren was met zijn tegenspeelster, de Franse ster Léa Seydoux. Maar ze zag iets in mij dat haar enorm aantrok: een combinatie van zachtheid en toch ook gevaar. Ze zag in mij een goed mens die lastig om kan gaan met de demonen die hem kwellen.” Naber en Enyedi hebben een paar gesprekken, daarna hoort Naber wekenlang niets meer.

Maart 2019

De acteur staat op de set van de Nederlandse serie De 12 van Schouwendam als de telefoon gaat. Regisseur Ildikó Enyedi excuseert zich voor de late reactie, maar ze wil Naber toch graag contracteren: kan hij binnen twee weken op de set in Hamburg staan? Schouwendam-producent EndemolShine snapt dat dit een kans is die de acteur niet vaak krijgt en gooit een deel van het draaischema om. Twee weken later staat Naber op de Duitse set en realiseert hij zich pas in wat voor enorme productie hij de hoofdrol heeft gekregen. „Het was voor mij nieuw om opeens de ruimte te hebben om één scene per dag te draaien”, vertelt de acteur. „In Nederland zit er vaak veel druk op de ketel vanwege het beperkte budget: er móeten elke dag twaalf pagina’s worden opgenomen, anders heeft de productie een probleem.”

De opnames van The Story of My Wife duren negen weken en vinden plaats in Hamburg en Boedapest en op Malta. Samen met regisseur Enyedi zoekt Naber op de set naar de essentie van zijn getroebleerde personage. „Ildikó was al jaren met het project bezig, dus zij kende hem veel beter dan ik. Zij weet precies wat ze wil, maar werkt tegelijkertijd heel intuïtief.”

Zaterdag 10 juli 2021

Naber en zijn vriendin, actrice Thekla Reuten, maken zich klaar om af te reizen naar het filmfestival van Cannes. The Story of My Wife is geselecteerd voor de competitie om de Gouden Palm, een van de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld. De Nederlandse acteur zal woensdagavond de wereldberoemde rode loper betreden als de film zijn wereldpremière beleeft in het iconische, drieduizend stoelen tellende Lumière-theater. „Het is niet mijn eerste keer op een buitenlands festival: Tulipani van Mike van Diem draaide in Toronto. Maar Cannes is wel een heel bijzonder erepodium.”

Naber is niet de enige Nederlander in de competitie; de nieuwe film Benedetta van Paul Verhoeven ging vrijdag al in première en doet wegens de expliciete seksscènes veel stof opwaaien. De acteur kan moeilijk inschatten wat hij kan verwachten in Cannes. „Een film die opvalt op een festival kan een mooie manier zijn om jezelf in de kijker te spelen bij buitenlandse makers. Het zou geweldig zijn als dat zou gebeuren met deze film. Ik ben niet iemand die graag gaat lobbyen voor rollen; ik vind dat mijn werk voor zichzelf moet spreken.”

Zondag 11 juli 2021

Een tegenslag voor het team van The Story of My Wife. Léa Seydoux, behalve de hoofdrolspeelster ook de grootste naam die in de film speelt, is positief getest op corona. De ster uit Spectre en La Vie d’Adele zit in quarantaine in haar huis in Parijs en kan niet naar het festival afreizen. „We zitten de hele tijd te appen”, vertelt Naber. „Léa baalt natuurlijk als een stekker, ook omdat ze helemaal geen symptomen heeft. Ze had de komende week in totaal vier films draaien in Cannes.”

De afwezigheid van een grote naam als Seydoux kan invloed hebben op de aandacht die de film bij de première krijgt – een ster van haar kaliber genereert op de rode loper veel publiciteit. Bovendien moeten Naber en regisseur Ildikó Enyedi alle interviews voor de film nu zonder haar doen. Enyedi drukt alle cast- en crewleden in Cannes op het hart dat hun gezondheid boven alles gaat: zij krijgen van de regisseur FFP2-maskers, die betere bescherming tegen covid bieden.

Gijs Naber tijdens een ander fotomoment in Cannes. Foto Sebastien Nogier/AFP

Dinsdag 13 juli 2021

Nog één dag te gaan tot de wereldpremière. Naber en Reuten slapen in het Majestic, een van de chicste hotels van Cannes op een steenworp afstand van het festivalpaleis. „Je kijkt je ogen uit”, vertelt Naber enthousiast. „Echt alles en iedereen loopt hier rond. Thekla kwam zojuist Vincent Riotta tegen, met wie ze twintig jaar terug in Bella Bettien speelde [een Nederlandse telefilm uit 2002 , red.]. Je pikt ook meteen de makers en de journalisten eruit: die zijn veel meer down to earth dan de mensen met het grote geld. En je herkent ze aan hun festivalbadge natuurlijk.”

Ondanks haar internationale carrière betrad ook Thekla Reuten nooit eerder de rode loper van Cannes. Hun twee zoontjes zijn thuis gebleven; het acteurskoppel stuurt de jongens elke dag een kaart vanuit Cannes om te vertellen hoe het gaat. Ze bezochten maandagavond al de Lumière-zaal, als gasten bij de eerste vertoning van The French Dispatch van regisseur Wes Anderson. „Het voelde heel raar om na de coronalockdown weer in een volle zaal te zitten”, bekent Naber.

Woensdag 14 juli 2021

Het is iets na half zeven als Naber in een smoking van Oger de rode loper van Cannes bestijgt – hij heeft bewust voor een Nederlandse ontwerper gekozen. Tientallen fotografen vereeuwigen het moment dat de veertigjarige acteur boven aan de trap staat te zwaaien, samen met drie medespelers, de regisseur en de producent.

In de zaal mag hij niet naast zijn vriendin zitten: cast en crew moeten bij elkaar clusteren voor de fotografen en cameraploegen die tijdens het applaus na afloop aan komen rennen. „Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte dus ik kan niet inschatten hoe het normaal gaat,” zegt Naber, „maar ik heb nog nooit zo’n enorme ovatie in ontvangst mogen nemen. Het is hartverwarmend, maar ook heel ongemakkelijk: zeker na een paar minuten wist ik me niet goed meer een houding te geven. Wat moet je doen op zo’n moment behalve heel dankbaar kijken?”

Toen de makers de zaal uitliepen, barstte naast het festivalpaleis een gigantisch vuurwerk los. Het was ter gelegenheid van Quatorze Julliet, de nationale feestdag in Frankrijk. Maar voor Naber kreeg dat moment een andere lading: „We wilden op dat moment het liefst van pure blijdschap allemaal de zee in rennen. Het voelt heel goed dat de film na al die jaren op zo’n overweldigende manier gedoopt is en nu zijn grote reis naar het publiek kan gaan maken.”

The Story of My Wife is begin 2022 in de Nederlandse bioscopen te zien.

Corona Maatregelen Cannes Cannes is het eerste grote Europese culturele evenement sinds de lockdown van afgelopen voorjaar. Door de coronacrisis waren er zichtbaar minder mensen; vooral Aziatische en Amerikaanse gasten lieten mede vanwege de quarantaineregels verstek gaan. De organisatie had veel extra maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. Zo moesten alle gasten een bewijs bij zich dragen van twee vaccinaties of elke anderhalve dag een nieuwe PCR-test doen. Er werden dagelijks gemiddeld vier mensen positief getest, op duizenden bezoekers. Clusters deden zich voor zover bekend niet voor. Léa Seydoux, een van de hoofdgasten, moest verstek laten gaan omdat zij ondanks twee vaccinaties afgelopen weekend toch positief werd getest.

Wie is Gijs Naber Acteur Gijs Naber (1980) debuteerde deze week op de rode loper van het filmfestival in Cannes. Hij studeerde aan de Toneelschool Maastricht en was jaren verbonden aan het RO Theater in Rotterdam. Het grote publiek kent hem vooral van series als Penoza, Zwarte Tulp en Judas. Voor zijn rol als Willem Holleeder in die laatste reeks ontving hij zijn tweede Gouden Kalf. De eerste won hij in 2014 voor zijn hoofdrol in de tragikomedie Aanmodderfakker.