Grensbewaker Frontex kijkt vaak weg

De Europese grenswacht Frontex heeft niet genoeg gedaan om schending van mensenrechten aan de EU-buitengrens tegen te gaan en deed vrijwel niets met waarschuwingen van buiten en van eigen medewerkers over schendingen. Dat concluderen Europarlementariërs in een onderzoek dat deze donderdag verschijnt. De parlementariërs vonden geen bewijs dat Frontex zelf zich direct schuldig heeft gemaakt aan de schending van mensenrechten.

„Frontex kijkt weg, heeft niet genoeg oog voor mensenrechten en stelt zich niet hard genoeg op jegens lidstaten die zich schuldig maken aan schendingen”, vatte Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) de bevindingen samen in een mondelinge toelichting. Strik vindt dan ook dat de directeur van Frontex, de Fransman Fabrice Leggeri, op moet stappen. „Frontex zou met een schone lei moeten beginnen.” Het rapport trekt die conclusie niet – de parlementariërs, met uiteenlopende politieke achtergrond, konden daar geen overeenstemming over bereiken.

Aan de Europese buitengrens is het al jaren gebruikelijk om vluchtelingen weg te jagen zonder ze de kans te geven hun verhaal te doen. Deze pushbacks zijn in strijd met internationaal recht. Het parlement deed vier maanden onderzoek, na publicaties van een journalistencollectief die erop duidden dat Frontex betrokken was bij pushbacks in Griekse wateren.

Frontex voert grensbewaking uit in samenwerking met grenswachten van EU-lidstaten. De lidstaat heeft in die operaties de leiding. De journalisten van Bellingcat en Lighthouse Reports toonden aan dat Frontex niet alleen dicht in de buurt was van Griekse schepen die vluchtelingen terugduwden, maar daarvan ook op de hoogte was en desondanks niet ingreep.

De raad van toezicht van het EU-agentschap, waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn, deed onderzoek naar dertien gedocumenteerde gevallen. In tien gevallen werd Frontex vrijgepleit, één onderzoek loopt nog en twee werden afgerond „met de sterke overtuiging” dat mensenrechten geschonden waren. Al was er geen bewijs voor schendingen door Frontex zelf, het agentschap had wel aanwijzingen dat mensenrechten geschonden werden en deed daar vaak niets mee. De interne procedures voor het tijdig signaleren en aanpakken van schendingen zijn niet op orde.

De parlementariërs zijn uiterst kritisch over directeur Leggeri. Ze verwijten hem dat hij niet genoeg oog heeft voor mensenrechten en veel te traag was met het inhuren van inspecteurs voor mensenrechten, hetgeen hem uitdrukkelijk was opgedragen. Ook vinden ze dat hij te veel macht naar zich toetrekt, onder andere door een persoonlijke staf van 63 mensen aan te stellen. (De staf van Commissievoorzitter Von der Leyen bestaat uit dertig mensen.)

De parlementariërs onderkennen dat de bewegingsvrijheid van Frontex soms beperkt is omdat de lidstaten de leiding hebben over operaties en dus kunnen dicteren waar Frontex mag opereren. Dat neemt niet weg, zegt Strik, dat Frontex veel actiever en assertiever zou kunnen zijn als het gaat om pushbacks.

Omdat het vooral de lidstaten zijn die zich schuldig maken aan pushbacks zouden ook andere EU-landen en de Commissie de grensstaten veel harder moeten aanspreken op hun gedrag, zegt Strik.

Frontex ligt al geruime tijd onder vuur. Vorige maand publiceerde de Europese Rekenkamer een vernietigend rapport over de snel groeiende organisatie. Het parlement houdt goedkeuring van de Frontex-begroting tegen hangende een onderzoek naar fraude. De Europese Ombudsman klaagde dat het te lang heeft geduurd voordat Frontex een klachtenprocedure in het leven riep voor vluchtelingen die menen dat hun rechten zijn geschonden.