Geletruidrager Pogacar wint ook laatste bergrit en ontneemt Poels bolletjestrui

Tadej Pogacar heeft zijn overmacht in de Tour de France onderstreept met winst in de laatste bergrit. De Sloveen van UAE-Team Emirates sprintte in het hooggelegen Luz Ardiden naar de ritwinst, voor de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma en de Ecuadoraan Richard Carapaz. Dat is ook de volgorde in het algemeen klassement.

Met zijn derde ritzege verzekerde Pogacar zich al van winst in het bergklassement. Dat ging ten koste van Wout Poels die de bollentrui droeg. Wilco Kelderman finishte als negende en klom naar de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Dopingonderzoek Bahrain Victorious

Voor klimmer Poels waren de afgelopen 24 uur onrustig. Woensdagavond deed de Franse politie een inval bij het hotel waar zijn team, Bahrain Victorious, verbleef. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar doping, aldus de Franse justitie.

Het betreft een vooronderzoek gericht op een renner van wie justitie de naam niet heeft genoemd. Het gaat „om het verkrijgen, transporteren, bezitten en importeren van een verboden middel of een verboden gebruiksmethode door een renner die daar geen medisch voorschrift voor heeft”, aldus de openbaar aanklager in Marseille. (ANP)