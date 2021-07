Galapagos krijgt weer een tik op de beurs

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos weet nog geen einde te maken aan een lange serie slecht nieuws. Een kandidaat-medicijn in het belangrijke Toledo-onderzoeksprogramma werkt niet goed genoeg om het verder te ontwikkelen.

De koers zakte donderdag met dertien procent. Een aandeel is nu 48 euro waard, begin vorig jaar was een aandeel maar liefst 250 euro waard op de beurs.

De helft van de onderzoeksafdeling van Galapagos werkt aan het Toledo-programma. De nieuwste problemen zijn bij het eerste kandidaat-medicijn uit het programma. Galapagos hoopt dat Toledo een nieuwe klasse medicijnen oplevert tegen ontstekingsziekten.

Het kandidaat-medicijn werd getest tegen de ziektes reuma, de darmaandoening colitis ulcerosa en huidziekte psoriasis. Alleen bij de laatste groep patiënten was verbetering te zien, maar niet overtuigend.

De markt reageert zo negatief, zegt topman Onno van de Stolpe, omdat de verwachtingen van Toledo heel hoog waren. „Niet in de laatste plaats omdat het ook groots gepromoot is, ook door mijzelf.”

Het onderzoek toont volgens de topman wel degelijk aan dat het werkingsmechanisme uit Toledo werkt, alleen deze keer „niet krachtig genoeg”. Van de Stolpe: „En daardoor niet concurrerend om straks op de markt te komen.”

Het betekent vooral een vertraging. De onderzoeksafdeling moet zich gaan focussen op andere moleculen uit het project en nieuwe studies opstarten op mensen. Die zullen op z’n vroegst volgend jaar plaatsvinden.

Kantelmoment

Donderdag werden tegelijk positieve resultaten van een vroege studie naar een medicijn tegen de huidziekte psoriasis gedeeld. Galapagos wil volgend jaar een groot patiëntenonderzoek beginnen met het medicijn.

Dat goede nieuws kon het sentiment op de beurs niet veranderen. Beleggers hebben afgelopen jaar veel slecht nieuws moeten incasseren. In februari werd de ontwikkeling van een kandidaat-geneesmiddel tegen de chronische ziekte longfibrose in de laatste onderzoeksfase abrupt afgebroken. In oktober faalde een kandidaat-medicijn tegen artrose. En vorige zomer bleek dat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit geen toekomst voor reumamiddel Jyseleca ziet.

Door al het slechte nieuws wordt misschien vergeten dat Jyseleca wel in Europa op de markt is gekomen, zegt Van der Stolpe. „En we verwachten in Europa voor het einde van het jaar groen licht om het ook tegen darmziekte colitis ulcerosa te gaan vermarkten.”

Vorige maand bleek dat Piet Wigerinck, chef van de onderzoeksafdeling, zal vertrekken bij het bedrijf. Die keuze maakte Wigerinck zelf, zegt Van der Stolpe. „We zitten op een kantelmoment. Na de tegenvallers moeten we de organisatie heropbouwen en dat gaat een langere periode in beslag nemen. Dit is daarom een goed moment om nieuw bloed in de organisatie te brengen.”

Zijn eigen vertrek, zegt Van der Stolpe, komt na 22 jaar Galapagos ook „in zicht”. „Maar die beslissing is nog niet genomen.”