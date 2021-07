Ex-50Plusser zoekt een (eigen) partij

Liane den Haan, ex-50Plus en nu in haar eentje Kamerlid, vond het zelf geen nieuwsbericht waard: dat ze ‘serieus overweegt’, zoals de NOS vorige week meldde, om zich aan te sluiten bij een andere fractie in de Tweede Kamer. Drie partijen zouden haar al hebben gevraagd. „Het is toch pas nieuws als ik het dóé?”

En ze doet het niet, zegt ze na een werkbezoek aan een apotheek, deze maandagmiddag. We lopen van de apotheek, in een buitenwijk van Woerden, naar een café in het centrum waar ze heeft afgesproken met de lobbyisten die het werkbezoek hadden georganiseerd. En als we er na een minuut of tien zijn: ze doet het misschien toch. De partijen die haar erbij willen hebben, zegt ze, vinden haar „genuanceerd en inhoudelijk”. Het zijn alle drie partijen die volgens haar „niet hengelen naar een extra zetel”. Ze hebben alle drie „zetels genoeg”.

Ze denkt ook nog na over een nieuwe, eigen partij. Al ziet ze op tegen „het gedoe” met leden. Of ze wil ‘fractie-Den Haan’ blijven. Als ze zich wél aansluit bij een andere fractie, zou ze dat doen om „veel tijd te hebben voor een of twee onderwerpen”. Wat haar betreft: zorg en wonen. „Nu moet ik mijn aandacht verdelen. Als partij die staat voor goed ouder worden kan ik het niet maken om niks met pensioenen te doen. Maar om nou te zeggen dat ik het leuk vind? Nee.”

De PvdA kan Den Haan in elk geval niet hebben gevraagd, zegt oud-Kamerlid Margot Kraneveldt een paar dagen eerder op een terras in Zoetermeer. „Die heeft in de statuten of het reglement staan dat zetelrovers niet welkom zijn.”

Kraneveldt stapte zelf in 2006 over van de Lijst Pim Fortuyn naar de PvdA. Ze was drie jaar Kamerlid geweest, ze zag zichzelf als degelijk, ze werkte hard. Maar om haar heen viel de LPF-fractie ruziënd uit elkaar. Sharon Dijksma vroeg haar voor de PvdA-kandidatenlijst. „Ze zei: misschien spreek jij het type kiezers aan dat wij niet meer zo bedienen.”

Maar dan moest Kraneveldt eerst weg uit de Tweede Kamer. „Ik vond zelf ook dat die zetel niet van mij was.” Alleen: de LPF wilde hem niet terughebben. „Fractievoorzitter Gerard van As zei: kun jij niet blijven?” De volgende op de lijst was het Amsterdamse raadslid Gonny van Oudenallen die zou hebben gesjoemeld met declaraties, de LPF wilde haar niet meer.

Maar Margot Kraneveldt zei nee.

Bij de LPF had ze plek drie op de lijst, de PvdA zette haar op 36. Ze haalde 729 stemmen en werd een PvdA’er zoals alle anderen. Ze is nu fractievoorzitter in Zoetermeer.

Oud-50Plusser Liane den Haan vindt dat de Kamerzetel wél van haar is. „Zo staat het in de wet.” Wat ze ermee doet, beslist ze na de zomer. „Ik drink koffie met mensen, ik praat veel, ik onderhandel. Het ligt nog helemaal open.”