Een overzicht van de gevolgen van het noodweer

Dit is er tot nu toe bekend over de gevolgen van het noodweer in Limburg, België en Duitsland:

Het getroffen gebied in Limburg. In Zuid-Limburg is de rivier de Geul door hevige regenval uit haar oevers getreden. Het zorgt donderdag vooral voor veel overlast in Valkenburg. De waterstand zorgt ook voor een stroomstoring in de stad die volgens netbeheerder Enexis nog zeker een paar dagen zal duren, omdat stroomstations onder water zijn gelopen. Inwoners zijn geëvacueerd en worden opgeroepen om de komende dagen elders te verblijven.

Code rood vanwege extreme regen is in de nacht van woensdag op donderdag opgeheven, code geel geldt donderdag nog wel. Het water heeft de hoogste stand nog niet bereikt. Op basis van cijfers van Rijkswaterstaat is op te maken dat het water in de Maas, waar de Geul op uitkomt, donderdagavond laat een piek bereikt. Het is nog niet te zeggen of de rivier overstroomt, omdat de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen tegen hoog water.

Het verkeer ondervindt donderdag ook hinder van het noodweer. Rijkswaterstaat heeft de A2 afgesloten tussen knooppunt Kerensheide en Kruisdonk. De A79 is dicht tussen Hulsberg en Heerlen en ook de A76 is gesloten tussen de Duitse grens en Kunderberg.

In Duitsland zijn door het noodweer zeker negentien mensen om het leven gekomen. De brandweer heeft onder meer dicht bij Keulen verdronken mensen aangetroffen in hun kelder. Er worden nog tientallen mensen vermist in het getroffen gebied.

Ook België is getroffen door het noodweer. Er zijn in ieder geval twee mensen overleden, melden lokale media. Naar een 15-jarig meisje dat werd meegesleurd door het water wordt nog gezocht.

