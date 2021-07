Een laatste kans voor Mercedes en Lewis Hamilton; op Silverstone moet Max Verstappen worden verslagen

Toto Wolff klonk strijdlustig na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk, twee weken geleden. „We gaan nu naar Silverstone en daar blazen we iedereen weg. We finishen daar 1-2 met dertig seconden voorsprong op de rest”, zo stelde hij met een wrang lachje voor de camera van Sky Sports.

Natuurlijk, zijn uitspraken waren doorspekt met het nodige sarcasme, maar de teambaas van Mercedes legde wel de vinger op de pijnlijke plek: zijn team heeft dit weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, op het circuit van Silverstone, een resultaat nodig. Het is do or die, willen Wolff en de zijnen nog een rol van betekenis blijven spelen in de WK-strijd.

Vijf nederlagen op rij: het is de Duits-Britse armada nog nooit overkomen sinds het hybride-tijdperk in 2014 begon. Het team had in de laatste zeven jaar een abonnement op de wereldtitels voor constructeurs en rijders. Zes keer was Lewis Hamilton de beste, één keer zijn toenmalige teamgenoot Nico Rosberg.

Ook dit jaar begon Mercedes met drie zeges uit vier races. Maar sinds Max Verstappen in mei ‘Monaco’ in stijl won, is het enkel Red Bull Racing dat de klok slaat. De Nederlander won vier van de laatste vijf races, terwijl teamgenoot Sergio Perez toesloeg toen Verstappen vlak voor het einde van de race op de straten van Bakoe uitviel met een klapband.

Het is voor Wolff, Hamilton en collega’s een vreemde gewaarwording. Zeker, Mercedes is nog altijd afgetekend het tweede team in de rangorde, maar na zeven vette jaren koopt men daar weinig voor. Vandaar de vastberadenheid om op Silverstone terug te slaan. Het voormalige vliegveld voor jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog is traditioneel een Mercedesbaan: van de laatste negen races op Silverstone verloor het team er slechts twee.

Een extra variabele is dat de Formule 1-organisatie dit weekend voor het eerst de zogeheten sprintrace uitprobeert. In plaats van de gangbare kwalificatiesessie wordt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag deze keer bepaald door de uitslag van een korte race van honderd kilometer, op zaterdag. Er is dus minder tijd om te trainen en hoe dit wedstrijdformaat uitpakt weet niemand. Dat wekt de vraag op wie het best omgaat met die onbekende omstandigheden.

Updates Mercedes

Bovendien komt Mercedes met een pakket nieuwe updates voor de W12, die ervoor moeten zorgen dat Hamilton bij zijn thuisrace weer een overwinning kan vieren. Voor Red Bull, dat na twee races voor ‘eigen’ publiek in Oostenrijk weer een soort van thuisrace rijdt op een baan die slechts een steenworp verwijderd is van haar fabriek, is een zege net zo belangrijk. Immers, als Mercedes op Silverstone de Red Bull-hegemonie niet kan doorbreken, waar dan wel?

Dat Nederland met Verstappen een absolute wereldtopper in de gelederen heeft, is inmiddels geen geheim meer. In de voorbije jaren toonde hij al volop zijn klasse, maar dat resulteerde vooral in dagsuccessen: aan het einde van elk seizoen kwamen hij en zijn Red Bull altijd tekort ten opzichte van Mercedes en Hamilton, inmiddels zevenvoudig wereldkampioen.

Dit seizoen is dat anders. Red Bull heeft eindelijk een auto op de baan gebracht die zich kan meten met de bolide van Hamilton, en die regelmatig de beste van allemaal blijkt te zijn. In een sport waarin het materiaal zo belangrijk is, is dat de sleutel tot succes. Dit is het jaar waarin Verstappen en Red Bull hopen te oogsten.

Coureurs en hun teamgenoten inspecteren het circuit van Silverstone, in het Engelse graafschap Northamptonshire, voorafgaand aan de eerste trainingen. Foto Andy Rain/EPA

De basis voor het succes is afgelopen winter gelegd: het algehele concept van de Red Bull RB15b werkt uitstekend, en dan met name aan de achterkant van de auto, dankzij een ingenieuze nieuwe constructie van de achterwielophanging. Ook een kleine aanpassing aan de reglementen wat betreft het ontwerp van de vloer en de luchtverdeler (diffuser) op de auto’s heeft Red Bull geholpen.

Zonder al te technisch te worden: Red Bull-ontwerpers hebben een sweet spot gevonden die ervoor zorgt dat vloer, diffuser en achterwielophanging goed samenwerken en de luchtstromen langs de achterkant van de auto optimaal gebruiken voor het creëren van neerwaartse druk. Het resultaat is een auto die zowel snel is als stabiel en voorspelbaar qua weggedrag.

Betrouwbare motor

Verder lost de Honda-motor eindelijk de belofte van de voorbije jaren in: de Japanse krachtbron levert nu, na een aantal ontwikkelingsjaren, een vermogen dat zich kan meten met de concurrentie en is razend betrouwbaar. Voorbij zijn de jaren waarin Verstappen zich soms meerdere wedstrijden op rij moest verbijten als de aandrijving het weer begaf. Hij viel in de eerste negen races van 2021 slechts één keer uit, en dat was het gevolg van die klapband in Bakoe.

En dan is er nog de factor Max Verstappen zelf, het laatste puzzelstukje. Een uitzonderlijk talent was hij altijd al, maar dit seizoen is Verstappen met zijn consistentie en focus misschien wel beter dan ooit. Afgezien van Bakoe, waar hij wederom op weg was naar een dominante zege, is hij slechts als eerste of tweede gefinisht. De jongeling die in 2016 instapte bij Red Bull is volwassen geworden, en de rol van teamleider past hem inmiddels naadloos, als een strak maatpak.

Team en coureur zijn ook gebrand op succes in het hier en nu. Dit is het laatste jaar met Honda als officiële motorleverancier en de Japanners zullen graag in stijl afscheid willen nemen. Natuurlijk, Honda zal ook komend jaar nog assistentie leveren aan Red Bull Technology, om zo te helpen met de opbouw van een interne motorafdeling bij Red Bull. Maar er gaat niets boven een wereldtitel met een auto en motor waarop nog steeds een trots Honda-logo pronkt.

Bovendien worden de Formule 1-regels per 2022 ingrijpend veranderd. Hoe geavanceerd de Formule 1-wagens anno 2021 ook zijn, de klachten zijn al jaren hetzelfde: er kan maar moeilijk worden ingehaald, de kleinere teams kunnen de grotere teams financieel niet meer bijbenen en vechten voor hun voortbestaan, en er is te weinig spanning in het kampioenschap.

Nieuw is dat niet – de Formule 1 is altijd verdeeld geweest tussen haves en have-nots – maar de organisatie heeft toch besloten om in te grijpen. Zo is er dit jaar al een limiet op het bedrag dat teams per seizoen mogen uitgeven (de zogeheten budget cap), wat zou moeten zorgen voor meer gelijke omstandigheden tussen de traditionele topteams en kleinere spelers als Williams en Haas.

Reglement op de schop

Daarnaast gaat het technisch reglement op de schop, met als voornaamste element dat veel aerodynamische delen aan de auto worden versimpeld en gestandaardiseerd. Critici menen dat daarmee de ziel van de sport op het spel wordt gezet, omdat Formule 1 het speerpunt van technologische ontwikkeling zou moeten zijn. Maar autosportfederatie FIA focust zich nu allereerst op het veiligstellen van de sportieve en financiële toekomst van de sport.

Door die nieuwe technische regels is het verder ontwikkelen van de huidige generatie auto’s geen optie voor de teams: er moet voor komend seizoen een volledig nieuwe auto ontworpen worden. 2022 opent daarmee een nieuw speelveld, en het is niet gezegd dat Red Bull Racing weer vooraan meedoet als alle kaarten geschud zijn.

Daarom is het team van Verstappen er alles aan gelegen om de focus nu vol op 2021 te houden, zelfs als dat mogelijk ten koste gaat van de ontwikkeling voor 2022. De concurrentie in Stuttgart kan zich daarentegen, na zeven kampioensjaren op rij, eens een minder seizoen veroorloven. Sterker nog, het is goed mogelijk dat Mercedes, met de budget cap in gedachten, binnenkort besluit de gelimiteerde financiële middelen in de auto voor 2022 te steken, in plaats van te blijven investeren in een al verloren jaar.

Kortom, het wordt spannend in Silverstone. Wint Verstappen zondag weer, dan is de euforie van de voorbije weken definitief gerechtvaardigd en komt die eerste wereldtitel opeens rap dichterbij.