Een knuffel kiest jou uit - niet andersom

‘Beste Japie”, stond er boven diverse mailtjes die ik deze maand ontving . Ze waren niet voor mij, maar voor mijn 35-jarige knuffelaap die nog nooit in de was is geweest. Ik schreef begin juli over hem in de NRC-wetenschapsbijlage. Ik had me schrapgezet voor honende lezersbrieven (‘waarom slaapt een volwassen redacteur met een knuffel?’), maar het tegendeel bleek waar. Japie kreeg fanmail. Soms zelfs geschreven uit naam van andere knuffels, die hem vertelden dat zij óók nooit in bad hoefden van hun volwassen baasjes. (Alhoewel één knuffel liever sprak over „maatje” dan „baasje”.)

Zo was er de mail van Molted en Olie, de knuffels van Melanie Peters (die ze 55 jaar geleden bij haar geboorte kreeg): „Onze eigen theorie is dat knuffels juist erg goed zijn voor het immuunsysteem. We merken bijvoorbeeld dat de hartslag meteen omlaag gaat bij Melanie zodra wij in de buurt komen. Ook al zit ons hoofd vol stro en wol, we denken dat we dit wel mogen concluderen door het dagelijkse experiment dat we doen met telkens dezelfde uitslag.”

Rymke Wiersma stuurde een brief over haar bijna 40 jaar oude bolvormige konijntje Hommol dat lijkt op een „grote, zwart-witte hommel”. „We hebben veel avonturen beleefd, want klein zijn maakt het leven soms gevaarlijk. In een couchette in de trein blijft Hommol veilig in mijn heuptasje. Want verdwalen in een lakenzak (of daarbuiten!) die in allerijl opgerold moeten worden is een beetje te spannend. Ook thuis is Hommol vaak kwijt, ik denk dat het avontuur blijft lokken.”

Claudia Jutte schrijft over Bommel, die al zo’n twintig jaar op haar bed zit. „Ik ben 61 en had vroeger heel wat beesten. In de tachtiger jaren gingen we met het gezin naar Polen. De kinderen daar hadden niet veel speelgoed. Daarom nam ik al die lieve knuffels daar mee naartoe, zelfs m’n allereerste witte beertje.” Later werd op het werk van haar man een kinderfeest georganiseerd. „Er waren te veel prijzen. Bommel bleef over en zat de volgende dagen op een bureau, te wachten. Toen heeft mijn man hem meegenomen, hij kon hem niet langer zo alleen zien zitten.”

Japie Foto: Olivier Middendorp

Yolande Boermans stuurde de oudste knuffelfoto’s in: „Teddy is inmiddels zestig jaar, Rosie vijf jaar ouder en Jokko nog ouder. Ze zijn nooit gewassen. Teddy heb ik gekregen toen ik net geboren was, Rosie heeft mijn zus vijf jaar daarvoor gekregen en woont sinds drie jaar bij mij. Jokko is nog van onze moeder geweest. Zij heette Ted en werd door de kleinkinderen oma Teddybeer genoemd.”

Knuffelaap Barrie en knuffelmarmot Tinus kwamen in 2012 bij Hay Kranen (37) en zijn vriendin Lotte (38) in huis via een vrijmarkt. Hay: „Ik slaap altijd met Barrie en Lotte met Tinus. Soms ben ik daar jaloers op, omdat Barrie een permanente existentiële crisis heeft en Tinus altijd blij is. Maar het is zoals het is: knuffels kiezen jou uit, niet andersom.”