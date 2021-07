Drukst bewoonde delen wereld belangrijkste bron CO2-uitstoot

De meeste broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen komen vrij op een klein deel van het aardoppervlak. De uitstoot is geconcentreerd in een beperkt aantal verstedelijkte gebieden. Twee verschillende teams hebben dit in kaart gebracht in een in Frontiers in Sustainable Cities verschenen Chinese studie en een in Environmental Reasearch Letters gepubliceerde Frans-Italiaanse studie.

Stedelijke centra waren tegen 2015 verantwoordelijk voor de uitstoot van ongeveer een derde van de CO 2 en ruim een kwart van de luchtvervuilende stoffen als fijnstof en NO x , laten de Europeanen zien. Deze centra – bijvoorbeeld Londen, Seoul en New Delhi – beslaan opgeteld zo’n 18 procent van het aardoppervlak (zonder de zee). Dit is bij elkaar zo groot als ongeveer vier keer Frankrijk. Met de buitengebieden erbij, 35 procent van het landoppervlak, waren deze stedelijke gebieden in 2015 verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot.

Vrij bij verbranding

Ook de Chinezen laten zien dat een klein deel van de steden een groot deel van de broeikasgassen uitstoot. Ze keken er naar 167, die een afspiegeling zijn van alle steden in de wereld. De top-25 van steden waar de meeste CO 2 de lucht inging op basis van gegevens uit jaartallen variërend tussen 2006-2016, was verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot van alle onderzochte steden bij elkaar.

Broeikasgassen en vervuilende stoffen komen in de steden vooral vrij door verbranding, zoals bij het opwekken van energie of motoren van verkeer. Ammoniak is een uitzondering. Daarvan vindt de uitstoot juist voornamelijk in landelijke gebieden plaats, bij boerenbedrijven.

De klimaatplannen die de Europese Commissie woensdag presenteerden om de Europese uitstoot tegen 2030 gehalveerd te hebben, bevatten ook overwegend maatregelen die gaan over verkeer en energie. Brandstof en verwarmen met aardgas moet duurder worden voor bedrijven en consumenten door middel van CO 2 -rechten. Ook moet het aandeel hernieuwbare energie flink omhoog.

Vervuiling richt juist in miljoenensteden de meeste schade aan

Vaak kijken onderzoekers naar uitstoot per land, vertelt Guus Velders, hoogleraar luchtkwaliteit en klimaat interactie (Universiteit Utrecht) en onderzoeker bij het RIVM. Maar de Europese onderzoekers namen de hoeveel mensen in een gebied als uitgangspunt. Dat maakt het een „interessante studie” vindt Velders, want zo kan milieuschade door broeikasgassen en luchtvervuiling door fijnstof gerichter worden aangepakt. „Bovendien richt luchtvervuiling juist in die miljoenensteden de meeste schade aan” zegt Velders. Want juist daar ademen heel veel mensen de vervuilde lucht in. De uitkomsten van de studies zelf noemt Velders „niet erg verrassend”, want in de steden vinden ook „de meeste menselijke activiteiten plaats”.

Wereldwijd stijgt de uitstoot van CO 2 nog altijd, al vlakt de stijging wel af. In armere landen en landen met opkomende economieën, zoals in Azië, nam de uitstoot per persoon in megasteden toe tussen 1970 en 2015 (voor recentere jaren was de dataset met berekende uitstoot ten tijde van de studie nog niet compleet). In grote steden in rijkere landen, zoals Europa en Noord-Amerika, nam de uitstoot in dezelfde periode af, laten de Europeanen zien. De Chinezen zagen hetzelfde, kijkend naar 42 steden waarvan tussen 2005-2016 in de gebruikte dataset voor minimaal twee opvolgende jaren data beschikbaar waren.

Rijkere landen slaagden er met maatregelen in om de vervuiling en uitstoot van CO 2 los te koppelen van verstedelijking en economische groei, concluderen de Europeanen. Schonere manieren van energie opwekken verminderen de uitstoot van broeikasgassen. Filters op auto’s en fabrieken, houdt een deel van de vervuiling tegen. „In de jaren 90 was de concentratie van vervuilende stoffen in de lucht in Nederland ook dubbel zo hoog als nu”, zegt Velders. De Frans-Italiaanse studie laat zien dat het aantal inwoners in megasteden in rijke landen tussen 1970 en 2015 toenam, maar de uitstoot per inwoner afnam.

Maar, laten de Chinezen zien, steden in ontwikkelde landen stoten op dit moment per persoon gemiddeld méér CO 2 uit dan landen die nog in ontwikkeling zijn. Zo staan San Diego (Amerika) en Melbourne (Australië), maar ook Rotterdam, hoog in de lijst van uitstoot per persoon die de onderzoekers maakten. Dat is in lijn met andere studies, zegt Velders. „China heeft sinds ongeveer 2013 de hoogste CO 2 -uitstoot van alle landen, maar per persoon heeft de Verenigde Staten een van de hoogste.” Ook merken de Chinese auteurs op dat westerse landen hun industrie deels verplaatst hebben naar ontwikkelende gebieden, voornamelijk Azië en Latijns-Amerika.

Grote steden in rijke en arme landen zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de CO 2 -uitstoot. In december stootte mens weer meer CO 2 uit dan in 2019 Daarom moeten de klimaatdoelen „voor alle grote steden ambitieuzer”, mailt Shaoqing Chen, een van de auteurs van de Chinese studie.