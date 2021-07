De eerste politici die stilstonden bij de ramp in Limburg waren Geert Wilders en Mark Rutte. In de getroffen provincie werden hun partijen bij de landelijke verkiezingen het één-na-grootst (PVV) en het allergrootst (VVD). Wilders strijdt openlijk tegen de „klimaathysterie”, Rutte doet dat omfloerster. Op internationale podia toont hij zich strijdvaardig en sluit hij mooie groene akkoorden, maar eenmaal thuis moet de rechter afdwingen dat hij die ook enigszins naleeft. In het diepst van zijn gedachten, in besloten coalitiehandelingen, blijkt hij vooral bezorgd dat regeren met D66 én GroenLinks uitdraait op: „Heel veel klimaat.”

Een watersnoodramp in een streek vol klimaatsceptici, dat is een beetje als een antivaxxer die op de IC aan de beademing belandt. Nee, daar kijk ik niet met leedvermaak naar, en ik herken er evenmin de hand van het karma in. De tragiek en het medelijden zijn juist groter. Want onder de acute ramp broeit hier een tweede ramp: dat de krachten die hier iets tegen hadden kunnen doen worden tegengewerkt.

Bosbranden in Canada, tornado in Tsjechië, verwoestende storm in Leersum, en nu de apocalyptische beelden van de Eifel tot de Ardennen. Drijvende auto’s, ingestorte huizen, tientallen vermisten, doden, mensen op de daken schreeuwend om hulp. Heel veel klimaat.

De onderliggende ramp is dat we geen premier hebben die opstaat en zegt: dit is hoe klimaatverandering eruitziet

Jezelf doof kunnen houden voor zo’n wake-up call is knap, maar de krant van Wakker Nederland presteert het. Die vat de Europese Green Deal doodleuk samen als een pesterij waarvan de gewone hardwerkende autorijder „de klos” is. Ook RTL Nieuws kopt: „Dit ga jij merken van de klimaatplannen van Frans Timmermans”, en vat losjes samen: schonere lucht, duurdere vliegtickets en „met een beetje pech” kost het je je baan.

Nooit lees je eens: dit ga jij merken van de klimaatverandering zónder die plannen. De totale stormschade in 2020 was 180 miljoen. In 2021 kostte alleen het noodweer van 18 juni (‘Leersum’) al 37 miljoen. Ook hier zijn we collectief mee de klos, of dat nu via verzekeringspremies is of via belastingen. Met een beetje pech kost het je je leven.

De onderliggende ramp is dat we geen premier hebben die te midden van dit tergend kortzichtige simplisme opstaat en zegt: dit is hoe klimaatverandering eruitziet. Laten we bidden dat die Green Deal nog íets kan verlichten.

In Duitsland riep Armin Laschet (CDU), Merkels gedoodverfde opvolger, meteen op tot het sneller invoeren van de klimaatmaatregelen. Rutte zal vooral nog eens rustig willen narekenen of het allemaal wel betaalbaar is. Dat doen ook de auto-industrie, lidstaten als Hongarije, Shell, enzovoorts.

Wat er na jaren onderhandelen nog van overeind is laat zich raden. Heel weinig klimaat.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.