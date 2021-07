Dood van De Vries toont noodzaak van nieuw drugsbeleid

Hoewel niet onverwacht komt de dood van Peter R. de Vries net zo hard aan als het feit van de aanslag zelf, negen dagen geleden. Dat zoiets gebeuren kan, nee, ook écht gebeurde, is onbestaanbaar. Maar het gebeurde toch – en kan zich dus ook herhalen, met anderen, in de strafrechtketen of de mediawereld. Het brengt daarmee ook onmiddellijk de strijd tegen de georganiseerde misdaad terug op de publieke agenda.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Die raakte de afgelopen dagen afgeleid door thema’s die óók diep ingrijpen. En bovendien ieders dagelijks leven raken. Een onverwachte besmettingspiek met een nieuw controleregime, binnenlands noodweer en overstromingen, een Brussels groen megamilieuplan – en bij dit alles Haagse politieke stilstand. Het kabinet is demissionair, een nieuw is nog lang niet in zicht. De sleutelfiguren zijn door de informateur op vakantie gestuurd – het Binnenhof klinkt uitgeblust, het kabinet is moe. Terwijl de agenda juist volloopt.

Een nieuw of een ander drugsbeleid, investeringen in politie en justitie, versterking van de handhaving – de dood van De Vries onderstreept juist de urgentie van deze thema’s. Hoewel er geen nieuwe feiten zijn over toedracht of motief, is de aanname dat de aanslag verband houdt met het Marengo-proces, waarin al twee andere moorden werden gepleegd, nog steeds waarschijnlijk. De Vries vervulde daarin een bijrol als ‘vertrouwenspersoon’ van kroongetuige Nabil B.

Tegen de beide verdachten van de eerdere moord op de advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, eiste het Openbaar Ministerie deze week voor ieder levenslang. Als ‘signaal’ aan de onderwereld dat voor moord op een togadrager in een strafproces de hoogste sanctie in de rechtsstaat passend is. Of de rechtbank dat ook zal vinden moet nog blijken, maar de eis is redelijk.

Tegelijk betekent het ook iets anders – dit is het dan, zwaarder dan levenslang bestaat niet, de rechtsstaat is uitgepraat, in beginsel bent u, verdachte, afgeschreven. Daarin zit behalve tragiek ook onmacht. Levenslang is de laatste kaart die de Staat kan uitspelen, in de hoop op preventie en afschrikking, die tot dan dus niet werkte. Of zo’n straf zal ‘helpen’ door nieuwe daders af te schrikken? Het ligt niet erg voor de hand.

De liefhebbers van lijntjes en pilletjes dragen ook verantwoordelijkheid. Het is tijd voor herijking van het beleid

Hoe nu verder? De gezaghebbende criminoloog Cyrille Fijnaut zei in NRC dat „ten opzichte van 25 jaar geleden de zware misdaad omvangrijker, georganiseerder, gewelddadiger, winstgevender, corrupter, meer ingebed en grensoverschrijdender” is geworden. Dat is grotendeels een product van het eigen drugsbeleid, dat lang de illusie koesterde soft- en harddrugs te kunnen scheiden.

Justitie en politie boeken inmiddels ook wel successen in opsporing en vervolging. Waarbij wel door de Staat informatie wordt ‘gekocht’ bij kroongetuigen tegen lagere straffen, wat rechtsstatelijk óók dubieus is. Er ontstaan mede daardoor keiharde confrontaties tussen drugsgroeperingen onderling, inclusief liquidaties, waarbij ook onschuldigen worden gedood.

Concrete maatschappelijke resultaten boekt de overheid nauwelijks. De prijs van hard drugs blijft stabiel, de vraag neemt niet af, de onderwereld heeft geen personeelstekort. Nederland is productie- én distributieland voor Europa. Drugs zijn ingeburgerde genotmiddelen geworden. De liefhebbers van lijntjes en pilletjes dragen dus ook verantwoordelijkheid. Het is, alles bijeengenomen, tijd voor reflectie, voor herijking van het beleid. Waarbij gezocht moet worden naar een verstandig evenwicht van handhaving, ontmoediging en regulering. Op de huidige voet en op de huidige schaal doorgaan is niet geloofwaardig.