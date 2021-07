Dit zijn de bekendste zaken van Peter R. de Vries

In de afgelopen twintig jaar ontwikkelde Peter R. de Vries zich van misdaadverslaggever tot mediapersoonlijkheid. Nederland kent hem van meerdere grote zaken, zowel in de rol van verslaggever als betrokkene in de zaak zelf. Bij het grote publiek verwierf hij vooral bekendheid door zijn programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, dat hij zeventien jaar lang maakte voor SBS6. Daarin spoorde hij voortvluchtigen op, stelde gerechtelijke dwalingen aan de kaak en ontmaskerde kindermisbruikers, fraudeurs en moordenaars. Ook nadat zijn programma in 2012 stopte, verdween de misdaadjournalist niet uit de schijnwerpers. Een overzicht van de bekendste zaken waarbij hij betrokken was:

Heineken-ontvoering

Voor De Telegraaf, waar hij in 1978 zijn loopbaan begon, deed De Vries in 1983 verslag van de ontvoering van Alfred (Freddy) Heineken. Hij was aanwezig bij processen en sliep geregeld in dezelfde Franse hotels waar ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder hotelarrest hadden. Hij sprak ze uitvoerig en bracht in 1987 het boek De Ontvoering van Heineken uit, een reconstructie over het misdrijf. Nadien hield hij contact met Van Hout en ontstond er een vriendschap. Zijn innige band met de Heineken-ontvoerder kwam hem op stevige kritiek rekenen: de vriendschap zou ten koste gaan van zijn journalistieke onafhankelijkheid als misdaadverslaggever.

Puttense Moordzaak

In zijn programma op SBS wijdde De Vries niet minder dan 44 afleveringen aan de Puttense Moordzaak, die draaide om de verkrachting van en moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994. De zwagers Wilco Viets en Herman du Bois werden in 1995 tot tien jaar cel veroordeeld. In 2002 zijn ze na een herzieningsprocedure alsnog vrijgesproken - mede dankzij de aanhoudende berichtgeving van De Vries.

Een paar jaar later werd Ronald P. aangehouden en veroordeeld tot achttien jaar celstraf. Het was misschien wel de belangrijkste onthulling uit de carrière van De Vries. Toen bekend werd gemaakt dat er een nieuwe verdachte was, verklaarde De Vries dat het misschien wel de mooiste dag in zijn carrière als misdaadverslaggever was.

Natalee Holloway en Joran van der Sloot

Internationaal werd de journalist bekend door de tv-uitzending over Natalee Holloway, die in 2005 verdween op Aruba. Tijdens een undercoveractie leek hoofdverdachte Joran van der Sloot te bekennen dat hij daar verantwoordelijk voor was. De uitzending leverde De Vries een Emmy op.

Zaak-Nicky Verstappen

Een andere zaak waar de naam Peter R. de Vries onlosmakelijk mee is verbonden, is die van Nicky Verstappen. De Vries benaderde de familie als vertrouwenspersoon en trad op als woordvoerder. De elfjarige jongen werd in 1988 seksueel misbruikt en omgebracht op de Brunssummerheide. Jarenlang hing een ingelijst Ajax-shirt van Nicky, geschonken door zijn ouders, als geheugensteun aan de muur van De Vries’: er was nog één zaak die hij wilde volbrengen. De Vries lobbyde voor nieuwe wetgeving die dna-verwantschapsonderzoek mogelijk zou maken, totdat die er uiteindelijk kwam. Dankzij die techniek is in 2019 Jos B. gearresteerd, die een jaar later werd veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Mabel Wisse Smit

In 2003 onthulde misdaadverslaggever De Vries dat beoogd prinses Mabel Wisse Smit intensiever contact onderhield met crimineel Klaas Bruinsma dan ze eerder had toegegeven. De regering wilde mede daardoor geen toestemmingsverklaring verlenen voor het huwelijk met prins Friso. Hij zag uiteindelijk af van zijn troonrecht en trouwde toch met haar.

Marianne Vaatstra

De Vries besteedde op televisie ook veel aandacht aan de zaak van Marianne Vaatstra. Naast de rol die hij als verslaggever vervult, staat De Vries de familie Vaatstra persoonlijk bij in hun zoektocht naar rechtvaardigheid. Vaatstra werd in 1999 op zestienjarige leeftijd verkracht en vermoord toen ze op de fiets op weg was naar haar ouderlijk huis. Na een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek is in 2012 Jasper S. gearresteerd.

Posbankmoord

Bij de zogeheten Posbankmoord werd Alex Wiegmank in 2003 dood gevonden in natuurgebied de Posbank in Rheden. De zaak bleef jarenlang onopgelost, tot de politie deze heropende na een tip van De Vries. In 2016 werden Frank S. en Souris R. opgepakt, zij bekenden en werden veroordeeld. De twee zouden van plan zijn geweest de auto van Wiegmank te stelen om er een overval mee te plegen. Omdat Wiegmank weigerde mee te werken werd hij doodgeschoten. Zijn lichaam werd vervolgens met de auto in brand gestoken.

Sonja en Astrid Holleeder

Nadat Willem Holleeder in 2012 vrijkomt na zijn gevangenisstraf voor zijn rol bij de Heineken-ontvoering, spreekt hij af met De Vries in een bos. De misdaadverslaggever is de eerste die foto’s publiceert van Holleeder na zijn vrijlating. In de maanden daarna onderhoudt De Vries contact met Holleeder en zijn zussen Astrid en Sonja - de weduwe van De Vries’ geliquideerde vriend Cor van Hout. De Vries deed in 2013 aangifte tegen Holleeder, omdat die hem met de dood zou hebben bedreigd. Aanleiding daarvoor was de verfilming van De Vries’ boek over de Heineken-ontvoering.

In de jaren na de vrijlating werpt De Vries zich ondertussen op als vertrouwenspersoon van de zussen Holleeder. Zij stapten in 2015 naar justitie met geheime opnames met verklaringen over hun broer. In de strafzaak tegen Holleeder rond vijf moorden – waarvoor hij inmiddels tot levenslang is veroordeeld – was Peter R. de Vries één van de getuigen.

Tanja Groen

De betrokkenheid van Peter R. de Vries in de verdwijningszaak van Tanja Groen gaat verder dan journalistieke belangstelling. Ook in deze zaak raakt hij emotioneel en persoonlijk betrokken. Hij is woordvoerder en vertrouwenspersoon voor de familie Groen, die hun dochter sinds 1983 niet meer hebben gezien. Op achttienjarige leeftijd keert ze niet terug van een studentenfeest in de buurt van Maastricht. De Vries bijt zich vast in de zaak en treedt op als woordvoerder namens de familie. In juni van dit jaar lanceerde hij een inzamelingsactie met als doel 1 miljoen euro op te halen. Dat bedrag zal worden uitgeloofd aan degene met de tip die het verdwijningsmysterie van Groen oplost.

Kroongetuige Nabil B.

Ook in de strafzaak tegen Ridouan Taghi mengde De Vries zich op vergaande wijze. Begin vorig jaar meldde hij zich als adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. In de zaak staan in totaal zeventien verdachten terecht. Naast vertrouwenspersoon was De Vries mediawoordvoerder namens B. en zijn familie. Nadat advocaat Derk Wiersum in 2019 werd geliquideerd, zat B. maanden zonder raadsman. Uiteindelijk diende advocaat Peter Schouten zich aan, die op de achtergrond werd bijgestaan door De Vries.