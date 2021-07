‘Het virus indammen met bron- en contactonderzoek is niet meer realistisch’ ziet de GGD

Op de afdeling bron- en contactonderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost in Eindhoven klinkt het geroezemoes van vele telefoongesprekken. Het is lastig elkaar te verstaan, maar flarden van de gesprekken zijn herkenbaar. „Een hertest heeft nu geen zin”, is te horen. „Lag het restaurant midden op de campus?”. wordt gevraagd. Ook in het Engels worden instructies gegeven. „That means you have to be in isolation for seven days”.

Nog geen twee weken geleden moesten de onderzoekers vechten om het werk. Dagelijks kwamen 15 á 20 ‘cases’ binnen: recent besmette mensen die zij moesten ondervragen en van wie ze de contacten moesten opsporen. Woensdagochtend wachten 354 onderzoeken op behandeling, waar in de loop van de dag zullen nog zeker honderd bijkomen.

„Ik dacht echt: jeetje daar gaan we weer”, zegt teamleider Evelien van Sterkenburg (29). „Het is nog nooit zo snel omhoog gegaan.” GGD Brabant-Zuidoost zag zich genoodzaakt om als een van de eerste regio's het bron- en contactonderzoek af te schalen naar een lager niveau, waarbij de verantwoordelijkheid om anderen te waarschuwen komt te liggen bij de positief geteste persoon. Inmiddels volgen bijna alle GGD-regio’s deze werkwijze. En het wordt in Brabant-Zuidoost nog beperkter. Komend weekend worden besmette personen in deze regio niet meer gebeld, maar krijgen ze direct een e-mail met het verzoek om zelf hun contacten te informeren.

Zicht op besmettingen

Afgelopen zomer was het afschalen van het bron- en contactonderzoek een van de eerste dominostenen die viel toen de besmettingscijfers begonnen te stijgen. Het zicht op het virus raakte daardoor vertroebeld. Toen ook de ziekenhuizen vol raakten, bleef één oplossing over: een lockdown.

De situatie is nu anders. Hoewel de besmettingen stormachtig stegen, is de druk op de ziekenhuizen nog beperkt. Het landelijke beeld wordt in Eindhoven bevestigd: er wordt voornamelijk met jongeren gebeld, die zijn gaan stappen, bijvoorbeeld in uitgaansstraat Stratumseind. „Ook scholen blijven belangrijk”, zegt Van Sterkenburg. Jongeren worden minder vaak ernstig ziek van het coronavirus.

Ik dacht echt: jeetje, daar gaan we weer Evelien van Sterkenburg teamleider

De GGD’s hebben het desalniettemin druk. Als het aantal besmettingen oploopt, maken ze het bron- en contactonderzoek minder tijdrovend. Onderzoekers voeren nu één telefoongesprek met iemand die positief testte en bespreken daarin de gevolgen van de uitslag, stellen de eerste ziektedag vast en bepalen de besmettelijke periode. Mensen moeten zelf de mensen waarmee ze contact hadden waarschuwen en aansporen voorzorgsmaatregelen te nemen. „We kunnen dat nu allemaal niet doen”, zegt Van Sterkenburg. „Dat kost te veel tijd als je heel veel cases hebt.”

In Eindhoven werd de recente opleving gekruisd door de afschalingsplannen van de GGD, zegt Miranda Stellink, programma-manager Covid-19. „We waren een beetje in slaap gesukkeld door de aanhoudend lage cijfers.” Een aantal arbeidscontracten van contactonderzoekers werd vlak voor de stijging niet verlengd.

Hulp van andere GGD’s zit er niet meer in. Die hebben het ook druk. Een beroep op de landelijke poule van bron- en contactonderzoekers werd niet volledig gehonoreerd, zegt Van Sterkenburg. „Op dit moment krijgen we iets minder uren dan dat we daar aanvragen.”

Van paniek op de werkvloer is geen sprake. De 59-jarige Inge – de bron- en contactonderzoekers willen niet met hun achternaam in de krant – doet het werk bijna een jaar. „Wij weten inmiddels allemaal wat we moeten doen, het computersysteem is veel handzamer geworden. Het staat allemaal meer op z’n plek.”

Positief getest in het vliegtuig

„Mensen zijn nu veel beter ingevoerd”, vult haar collega Anna (23) aan. Ze kennen vaak de regels al waardoor de gesprekken korter zijn. Al die kennis heeft ook een schaduwzijde, zegt ze: klachten ontkennen scheelt zo een aantal dagen quarantaine, dat weet men inmiddels ook. Erger zijn de mensen die weten dat ze zonder negatieve test het land niet in komen, zegt Carla (61). Die boeken dan hun ticket om en reizen bijvoorbeeld via België naar Nederland. „Die zitten positief getest in een vliegtuig”, zucht ze.

Niet iedereen kan de verantwoordelijkheid om zelf zijn of haar contacten te waarschuwen aan, merken de GGD-medewerkers. „Dan hoor je al aan de stem dat ze zich niet aan de adviezen gaan houden. Dan kan je zeggen: luister, we doen een beroep op u. Ik denk ook, waar hebben we het over? Je moet een paar mailtjes versturen”, zegt Carla.

Dat is frustrerend, zeker nu de aantallen zo hoog zijn. „We kunnen praten wat we willen, maar op een gegeven moment houdt het gewoon op.” Als ze voelen dat het misgaat, mogen ze niet ingrijpen, terwijl hun handen jeuken om zelf contacten te gaan bellen.

Dit bron- en contactonderzoek voelt voor Inge soms als het „administratief aftikken” van een besmetting. Maar niet bellen is geen optie, vindt ze. „Het is altijd beter dan niks doen.”

Lees ook: Hoe het kabinet zich toch weer door het coronavirus liet verrassen

Het doel is om het onderzoek volledig uit te voeren, zegt teamleider Van Sterkenburg. „Dan kun je echt alle contacten in kaart brengen. Nieuwe infecties heb je vaak al in het vizier, omdat je weet waar de besmettingsbronnen zitten. Dat wordt heel lastig op het moment dat het aantal besmettingen omhoog schiet en je – zoals nu – niet meer de contacten vastlegt.”

„Met het huidig aantal besmettingen is het niet realistisch meer om het bron- en contactonderzoek uit te voeren met het idee om het virus in te dammen”, zegt programmamanager Stellink. „Dan kan je bij wijze van spreken beter de straat op gaan en oproepen dat iedereen zich moet laten testen.” Dit weekend gaat haar regio over naar een minimale vorm van onderzoek. Mogelijk is dat kortstondig. „Maandag kijken we verder.”