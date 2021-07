De series van week 28: The White Lotus, Schmigadoon, Naomi Osaka en Suits

The White Lotus

Tragikomische HBO-serie over een exclusief Hawaïaans resort. Rijke Amerikanen laten zich hier graag in de watten leggen door het vriendelijke personeel, maar achter de lachende gezichten van de medewerkers schuilt veel ongemak. De serie volgt een groep gasten over een periode van een week en stipt thema’s als ongelijkheid, racisme en veranderende normen aan. Van Mike White, die eerder critical darling Enlightened maakte. Ziggo Series & Movies, wekelijks (maandag).

Schmigadoon!

Een kibbelend stel verdwaalt in een bos en komt plots terecht in een musical in deze comedyserie met Cecily Strong (Saturday Night Live) en Keegan-Michael Key (Key & Peele). In het plaatsje Schmigadoon communiceren de inwoners via musicalliedjes met elkaar. Het koppel kan Schmigadoon pas verlaten als ze „ware liefde” hebben gevonden. Apple TV+ 6 afleveringen (wekelijks).

Naomi Osaka

Met een openhartige boodschap over haar depressie trok tennisster Naomi Osaka zich onlangs terug uit het toernooi van Roland Garros. In een documentaireserie laat Osaka meer van haar zichzelf zien. Regisseur Garrett Bradley (Time) volgt haar over een periode van twee jaar. Ze wint kampioenschappen, maar krijgt ook te maken met flinke tegenslagen. Netflix, 3 afleveringen.

Suits seizoen 9

Fans moesten een tijdje wachten, maar de Amerikaanse advocatenserie zwaait eindelijk ook in Nederland af. In het verkorte negende seizoen dreigt het einde voor advocatuurkantoor Zane Specter Litt Wheeler Williams. Netflix, 10 afleveringen.