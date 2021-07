In NOW 2 en 3 minder steun aangevraagd voor werknemers met flexibel contract

De NOW-regeling is ingesteld zodat werkgevers hun werknemers ondanks omzetverlies door kunnen betalen tijdens de coronacrisis. Dit gaat om zowel werknemers met een vast als een flexibel contract. Bij de bedrijven die een beroep deden op de tweede NOW, was het aantal flexibele werknemersbanen teruggelopen tijdens de eerste lockdown. Met de versoepelingen in de zomer werden weer meer mensen aangenomen met een flexibel contract, signaleert het CBS. Foto Azman Jaka/Getty

Tijdens de eerste NOW-regeling ontvingen bedrijven nog steun voor 2,6 miljoen banen, maar in de tweede periode van juni tot en met september werd er nog maar de helft aan steun ontvangen voor werknemers. Bij NOW 3.1 van oktober tot en met december werd er voor 1,4 miljoen banen steun uitgekeerd. Het aantal aanvragen na de eerste NOW liep ook terug: in de eerste maanden kregen 140.000 werkgevers de steun, maar bij NOW 2.0 werden nog maar zo’n 63.000 aanvragen toegekend. Bij de derde ronde keurde het UWV uiteindelijk 77.000 aanvragen goed.

Werkgevers hebben na de eerste lockdown voor minder werknemers de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd dan in de eerste maanden van de coronapandemie. Vooral het aantal aanvragen voor werknemers met een flexibel contract liep terug na de eerste periode van de NOW-regeling. Van juni tot en met november werd wel evenveel steun aangevraagd voor de vaste banen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag . Bij vaste banen gaat het om mensen met een contract voor onbepaalde tijd, flexibele banen zijn contracten voor bepaalde tijd, uitzendbanen, oproepbanen en stagebanen.

Coronacrisis zorgt voor terugval in aantal kindervaccinaties

Wereldwijd hebben 23 miljoen kinderen door de coronacrisis in 2020 vaccinaties gemist tegen ziektes als polio, mazelen en andere „verwoestende maar te voorkomen ziektes”, melden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef donderdag. Van deze kinderen ontvingen 17 miljoen geen enkel vaccin. De meeste kinderen wonen in kwetsbare gemeenschappen, die getroffen zijn door conflicten of in sloppenwijken met beperkte toegang tot gezondheidszorg. Er zijn wereldwijd vaker kinderen die hun vaccinaties missen, maar afgelopen jaar waren het er 3,7 miljoen meer dan in 2019.

In vergelijking met 2019 misten 3,5 miljoen extra kinderen hun eerste dosis van de DTP-prik, die tegen difterie, tetanus en polio beschermt. Verder hebben 3 miljoen kinderen hun eerste mazelenprik niet kregen in 2020. De directeur van Unicef Henrietta Fore spreekt haar zorgen uit over de aantallen. Ze ziet hoe ook voor de pandemie kinderen niet altijd hun vaccinatie kregen, maar „de coronacrisis heeft een slechte situatie erger gemaakt”, zegt ze. „Distributie van vaccinaties was altijd onrechtvaardig, maar zo hoeft het niet te zijn.”