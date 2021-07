Cannes in de ban van familie, seks en hoofdstukken

Cannes bewaart altijd iets goeds voor het eind van het festival, om vroeg weglopen te ontmoedigen. Want met het sluiten van de filmmarkt op woensdag – dit jaar door coronavrees een kale affaire – deserteert ook een deel van de filmpers. Dan wordt het ook tijd voor prognoses en trends. Wie wint zaterdag de Gouden Palm?

Vele tientallen titels van Cannes draaien komend jaar in de Nederlandse filmhuizen. In 2019, het laatste echte filmfestival van Cannes, lag de nadruk op maatschappijkritiek en issues, soms verpakt in een genrefilm. Dit jaar draait het eerder om de liefde en familiezaken, met name moeizame vader-dochterrelaties. Voorts is het zeer in de mode om films in hoofdstukken op te delen: Joachim Triers wijze, grappige prijsfavoriet The Worst Person in the World – over late twintiger Julie, verlamd door amoureuze en existentiële keuzestress - maakt het met 12 hoofdstukken plus intro en epiloog nog het bontst.

Angelsaksische kuisheidstrend

Opvallend is het vele naakt en de expliciete seks, met name bij de vier vrouwelijke regisseurs (van de 24) in de competitie; Cannes lijkt zich tegen de Angelsaksische kuisheidstrend te keren. Al komt die seks nu anders in beeld: zeker zes competitiefilms richten de camera op cunnilingus. Op dag één prees Marion Cotillard haar tegenspeler Adam Driver al omdat hij in de musicalfilm Annette beffen en zingen zo virtuoos combineerde in het nummer ‘We Love Each Other So Much’. Regisseur Leos Carax eiste dat zijn sterren live op de filmset zongen.

Het meest sexy en charmant is vermoedelijk Les Olympiades van de Franse maestro Jacques Audiard, een update van de ouderwetse Parijse liefdescarrousel over vier jonge mensen in Chinatown. Gevolgd door Paul Verhoevens lesbische nonnendrama Benedetta, de meest besproken film van Cannes. Misschien te polariserend voor een Gouden Palm, maar de Russische neo-dissident Kirill Serebrennikov, dit jaar in competitie met filmdelirium Petrov’s Flu, wil dat alle prijzen naar Verhoeven gaan, vertelde hij me via Zoom – hij mag Rusland niet uit. „Paul Verhoeven, wat een geweldig kunstenaar! Als tiener in Rostov aan de Don openden zijn films voor mij een luik naar een ander soort cinema. Ik heb sindsdien echt al zijn films gezien.”

De hoofdcompetitie van het 74ste filmfestival van Cannes mist wel echte uitschieters – en dan komt A Hero van de Iraniër Asghar Farhadi in beeld als favoriet voor de Gouden Palm. Een echte consensus-kandidaat, want actueel, universeel en van onmiskenbare kwaliteit. Farhadi is bovendien aan de beurt: met A Separation en The Salesman won hij twee Oscars, in Berlijn een Gouden Beer. Cannes, waar hij al heel lang een vaste waarde is, scheepte hem tot dusver af met een ‘beste script’.

Morele contradicties

A Hero is een van die foutloze moralistische miniaturen waarop Farhadi patent heeft: met een steen in de maag kijk je toe hoe belangen, goede intenties en pekelzondes in elkaar vastdraaien. De MacGuffin is een tas met 17 gouden munten die de arme Rahim uit de gevangenis voor schuldenaars kan verlossen. Zo’n vondst levert in Hollywood steevast een berg lijken op, en bij Farhadi een berg morele contradicties. Want Rahim komt tot een onbaatzuchtige daad, en die blijft niet onbestraft als lokale media en sociale media zich op hem storten.

Het is een probleem met internetfaam, peinst Farhadi donderdag. „Je wordt beroemd om één daad, waarna ze je hele leven binnenstebuiten keren. Tegen zo’n onderzoek is niemand bestand.” Zijn advies aan wie in een Twitterstorm belandt? Computer uitzetten. „Geef je over.” Want manipulatie, pr en leugentjes om bestwil keren zich altijd tegen je. „Het is jij tegen de wereld.” Maar Allah zal Rahim vast belonen als de zak goud werkelijk een test is, zoals onze held vermoedt.

