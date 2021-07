Arjen Robben: een weergaloze solist die overal in Europa landstitels won

Fysiek lukt het hem niet meer. Zoals zijn soms broze lichaam hem zo vaak in de steek liet in zijn lange, indrukwekkende loopbaan. Arjen Robben, een van de meest succesvolle spelers uit de Nederlandse geschiedenis, stopt definitief als profvoetballer.

De 37-jarige aanvaller, die zijn carrière afsloot bij zijn oude club FC Groningen, maakte zijn beslissing donderdagmiddag bekend in een verklaring. „Een moeilijke beslissing, omdat verstand en emotie recht tegenover elkaar stonden”, schreef hij. „Het lijf gaf me niet het goede gevoel en het vertrouwen dat ik nodig had. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen.”

Vlak voor de zomer van 2019 kondigde Robben al zijn voetbalpensioen aan als speler van Bayern München, maar in de maanden daarna kreeg hij heimwee naar de bal. Hij wilde toch nog terugkeren bij FC Groningen en deed er alles aan om fit te worden. „Ik ben dit avontuur met veel energie en enthousiasme aangegaan. Ik kreeg alleen vrij snel te maken met fysieke tegenslagen”, zo schrijft hij in zijn afscheidsverklaring. „Terugkijkend op vorig seizoen moet ik toch tot de eerlijke conclusie komen dat het aantal wedstrijdminuten is tegengevallen.”

Kind van FC Groningen

Zijn laatste minuten als profspeler maakte hij afgelopen seizoen bij FC Groningen, de club waar hij eerder als jong talent doorbrak. Naast FC Groningen, waarvoor hij als jonge prof debuteerde in het jaar 2000, kwam Robben uit voor een indrukwekkende lijst met internationale topclubs: PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Met die laatste club, die hij tien jaar trouw bleef, won hij de Champions League, vijf Duitse bekers, acht landstitels en vijf Supercups. Daarnaast werd hij landskampioen van Engeland, Spanje en Nederland.

Arjen Robben speelde 96 keer voor het Nederlands elftal, en was verantwoordelijk voor 37 doelpunten in zijn interlands. Hij stond bekend als een van de ‘Grote Vier’ in een bijzondere Oranje-generatie, met Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. In 2010 haalde Robben met Oranje de WK-finale in Zuid-Afrika, die na verlenging werd verloren van Spanje. Daar in Johannesburg, op 11 juli 2010, had hij de winnende treffer op zijn voet, maar de teen van de Spaanse keeper Iker Casillas beroofde hem van wat zijn grootste triomf had kunnen worden.

Robben zal bij talloze voetbalfans in de herinnering blijven als een modelprof die zijn loopbaan lang bleef pingelen met de drift van een kind. Hakken tegen de zijlijn, de hielen wit van het krijt, bal aan de voet. En dan op jacht. Zijn dribbels vanaf rechts werden zijn handelsmerk. Solerend totdat het doel in zicht kwam en hij kon toeslaan. Binnendoor, om zijn befaamde linkerbeen in stelling te brengen. En het lukte hem vaak. Tot het allerlaatst trapten verdedigers in de truc die eigenlijk al geen truc meer was, omdat ze al wisten via welke kant Robben hen voorbij zou gaan. Maar door zijn snelheid en zijn behendigheid kwamen de meeste verdedigers te laat.

Een lange lijst met blessures getuigden van een lichaam dat kwetsbaar was. Hij stond vaak aan de kant; het leverde hem de bijnaam ‘De man van glas’ op. Niet fit zijn was altijd zijn grootste frustratie.