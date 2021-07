Arjen Robben (37) stopt definitief met voetballen

Er is een einde gekomen aan de spelersloopbaan van Arjen Robben. De 37-jarige aanvaller maakte donderdagmiddag bekend te stoppen als voetballer. „Een moeilijke beslissing, omdat verstand en emotie recht tegenover elkaar stonden”, laat hij weten. „Het lijf gaf me niet het goede gevoel en het vertrouwen dat ik nodig had. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen.”

Vlak voor de zomer van 2019 kondigde Robben al zijn voetbalpensioen aan als speler van Bayern München, maar in de maanden daarna kreeg hij heimwee naar de bal. Hij wilde toch nog terugkeren bij FC Groningen en deed er alles aan om fit te worden. „Ik ben dit avontuur met veel energie en enthousiasme aangegaan. Ik kreeg alleen vrij snel te maken met fysieke tegenslagen”, zo schrijft hij in zijn afscheidsverklaring. „Terugkijkend op vorig seizoen moet ik toch tot de eerlijke conclusie komen dat het aantal wedstrijdminuten is tegengevallen.”

Zijn laatste minuten als profspeler maakte hij afgelopen seizoen bij FC Groningen, de club waar hij eerder als jong talent doorbrak. Robben is een van de beste en meest succesvolle spelers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Naast FC Groningen kwam hij uit voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Met die laatste club won hij de Champions League, Duitse beker en competitie. Ook werd hij kampioen van Spanje, Engeland en Nederland. Robben kwam 96 keer uit voor het Nederlands elftal (37 doelpunten). In 2010 haalde hij met Oranje de WK-finale, die werd verloren van Spanje.