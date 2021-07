Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum, vertrekt naar Kunsthaus Zürich

Na acht jaar directeur geweest te zijn van het Frans Hals Museum in Haarlem, vertrekt Ann Demeester (Brugge, 1976) op 1 februari 2022. Vanaf 1 januari 2023 zal ze aan de slag gaan als directeur van het Kunsthaus Zürich, het grootste kunstmuseum van Zwitserland.

Demeester trad in de coronatijd meerdere malen naar voren als spreekbuis namens de cultuursector, en maakte indruk met haar optreden in het programma Buitenhof nadat Hugo de Jonge tijdens een persconferentie cultuur als niet essentieel had weggezet. Ook in deze krant ijverde ze op de opiniepagina’s voor een betere verdeling van coronasubsidie.

Demeester verruilt het Frans Hals Museum voor het Kunsthaus omdat ze daarin een „unieke uitdaging ziet om leiding te gaan geven aan een encyclopedisch kunstmuseum in de culturele hoofdstad van Zwitserland”, aldus het persbericht van het Haarlemse museum. Ze stond aan de wieg van de lancering van het Frans Hals Museum als ‘transhistorisch’ museum. Het idee daarbij was dat kunst uit verschillende tijdperken met elkaar ‘in gesprek’ ging. Dit project was ook de reden dat Demeester vorig jaar werd aangesteld als bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De meest recente aankoop van het Frans Hals Museum kwam vorige week over het voetlicht toen op een veiling in Londen een gezamenlijk werk van de schilders Dirck Hals – een jongere broer van Frans Hals – en Dirck van Delen werd gekocht. Het is het enige van hun vijf bekende gezamenlijke schilderijen dat in een Nederlands museum te zien is, en het grootste.

De Hal

Opvallende tentoonstellingen van de laatste jaren waren Frans Hals en de Modernen en Who is she? Portretten vertellen. Momenteel loopt in de Hal (locatie Grote Markt) een tentoonstelling over de rol van vrouwen in de kunstgeschiedenis – welke rol hebben ze nog meer dan behalve als geportretteerde.

Diezelfde Hal – de moderne afdeling van het Frans Hals Museum – was Demeester een doorn in het oog. Ze wilde een andere locatie om zo het Frans Hals Museum meer allure te geven. Ze vestigde haar hoop op een cultureel centrum dat door de gemeente werd verkocht, maar dat plan liep stuk. In het Zürich zal Demeester het wat dat betreft makkelijker hebben: dat museum is vanaf dit najaar uitgebreid, zowel in ruimte als in collectie.