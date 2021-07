Bewoners van het Limburgse Hoensbroek in de weer met zandzakken. Woensdagmiddag werd gevreesd dat de nabijgelegen waterbuffer De Dem zou doorbreken of overlopen. De waterbuffer was overvol en hulpdiensten stonden stand-by in de omliggende straten; donderdagochtend leek het erop dat de situatie onder controle was.

Foto Marcel van Hoorn/ANP