18-jarige Nederlander vliegt mee met Jeff Bezos, jongste persoon in ruimte ooit

De 18-jarige Nederlander Oliver Daemen zal miljardair Jeff Bezos vergezellen op zijn eerste vlucht naar de ruimte. Damen wordt daardoor de jongste persoon in de ruimte ooit en de eerste betalende klant die meevliegt op een commerciële ruimtereis, zo heeft Blue Origin donderdag bekendgemaakt.

In het ruimtevaartuig is plek voor vier personen. Behalve Jeff Bezos, zijn broer Mark en de 82-jarige Wally Funk zou de vierde plek worden gegeven aan de winnaar van een door Blue Origin georganiseerde veiling. Een onbekend persoon betaalde 28 miljoen dollar (23 miljoen euro), maar bleek niet te kunnen op de lancering komende dinsdag. Deze man of vrouw, die anoniem wenst te blijven, gaat mee met een latere ruimtereis. Door zijn of haar absentie kwam Daemen - die ook een bod had uitgebracht op de vlucht - in beeld als vierde passagier. Het Blue Origin heeft niet bekendgemaakt hoeveel Daemen geboden heeft.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig honderd kilometer de lucht in gaat, zodat de ruimtevaarders de dampkring passeren en de kromming van de aarde kunnen aanschouwen. Daemen (18) en de Funk (82) zullen de jongste én oudste persoon in de ruimte ooit zijn. Na André Kuipers, Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels is Daemen de vierde Nederlander die de ruimte ingaat.

Daemen is vorig jaar geslaagd voor zijn middelbare school. Volgend jaar gaat hij natuurkunde en innovatiemanagement studeren aan de Universiteit van Utrecht. Volgens Blue Origin gaat er voor hem een droom in vervulling met de vlucht.