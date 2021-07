Zweedse rapper veroordeeld in rechtszaak tegen crimineel netwerk

In een grote rechtszaak tegen de georganiseerde misdaad in Zweden is de bekende Zweedse rapper Yasin Mahamoud veroordeeld tot tien maanden cel voor het voorbereiden van het ontvoeren van een jonge kunstenaar. Een andere rapper, Haval Khalil, krijgt twee jaar en zes maanden cel voor medeplichtigheid bij deze ontvoering en het beroven van de kunstenaar. In totaal zijn bijna dertig mensen veroordeeld voor verschillende misdrijven, melden Zweedse media woensdag. Zij zijn volgens de rechter betrokken bij het criminele netwerk Vårbynätverket. De leider van het netwerk Chihab Lamouri is veroordeeld tot zeventien jaar en tien maanden cel voor onder meer poging tot moord, ontvoering en zware drugscriminaliteit.

Het criminele netwerk was actief in Stockholm tussen 2010 en 2020. Na het hacken van EncroChat, een communicatienetwerk dat veelvuldig gebruikt werd door criminele organisaties, kon de politie een groot aantal arrestaties verrichten. Lamouri werd uiteindelijk opgepakt in Spanje. De officier van justitie had levenslang tegen hem geëist, al is levenslang in de praktijk in Zweden vaak niet daadwerkelijk het hele leven. De officier overweegt om in hoger beroep te gaan.

Rapper Yasin Mahamoud, beter bekend als Yasin of Yasin Byn, werd al eerder gearresteerd in Zweden. Zo zat hij van mei 2018 tot december 2019 vast voor verschillende misdrijven en werd hij op Oudjaarsavond datzelfde jaar weer opgepakt op verdenking van moord. In maart 2020 werden deze verdenkingen afgewezen, waarna hij weer op vrije voeten was. In een interview met de Zweedse krant Expressen vertelde Mahamoud eind 2020 dat hij de criminaliteit achter zich gelaten had. Van 2015 tot nu bracht hij verschillende albums en singles uit. De populairste nummers zijn op Spotify ruim 25 miljoen keer geluisterd.