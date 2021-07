Wilfried droeg zijn zoon

Econoom/fiscaal jurist Wilfried Mulder (60) nam voorjaar 1998 zoon Roland (24, student technische natuurkunde) op zijn schouders in park De Horsten in Wassenaar.

‘Het was Moederdag. We liepen door ons favoriete park, Margo, ik en ons goedlachse zoontje. Al van verre trok de bloeiende rodondendron onze blikken. Ook toen waren er al twee grote knoepers: een om in te klimmen en een als geliefde foto-achtergrond. Margo en ik kenden elkaar uit Leiden, waar zij studeerde. Het was vrijdag 26 februari 1988. Dat weekend schafte het kabinet-Lubbers II de WIR af. Mijn werkdag bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond was een gekkenhuis. Ik had zin in een feestje. Toen ik daar een mooie blondine zag, stapte ik er direct op af. Vanaf dat moment waren we samen. We trouwden in 1990 en kochten een huis in Oegstgeest. Ik stapte over naar Rabobank International. Beiden waren we zeer reislustig. Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, de Rocky Mountains, Kenia, India: we bezochten het allemaal. Soms ging Margo mee met een werkreis. Midden jaren negentig begonnen we aan kinderen te denken. Dat ging aanvankelijk snel. We kregen een zoon, Martijn, maar hij bleek een zeldzame chromosoomafwijking te hebben en stierf na vijf dagen. Dat was een zware periode. Gelukkig kregen we na een jaar Roland en later ook nog Michiel en Emma: drie heerlijke kinderen. Met het hele gezin trokken we er ook op uit. Park De Horsten was tot aan de middelbare school een favoriete plek. Voor Roland is deze foto eentje met zijn vrolijke vader; wat ik volgens hem nog steeds ben. Zelf zie ik mijn jeugdigheid van toen en heb gek genoeg het gevoel dat ik daarin weinig ben veranderd. Roland is wel groot geworden, gegroeid. Juist door mijn kinderen zie ik dat de wereld niet stilstaat. En dat is ergens maar goed ook.”

