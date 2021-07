Walscheids wheelie vloog het internet over, maar daar was de Tour niet van gediend

„Honderd – puf, hijg – vier-en-zeventig meter. Ik wist niet eens dat dit kon”, zegt Devin van der Wiel buiten adem tegen de twee andere ‘meesterknechten’ waarmee hij het Tour de Tietema Cycling Team vormt. Even daarvoor rende hij nog met een camera achter wielrenner Max Walscheid aan, die twee haarscherpe bochten lang op één wiel overeind wist te blijven tijdens de door de videomakers georganiseerde Wheelie Contest.

Net als vorig jaar moedigde het drietal deze dinsdag onder aanvoering van naamgever Bas Tietema (26) uit Zwolle Tourrenners aan om op een door hen gemarkeerd deel van het parcours een zo lang mogelijke wheelie te maken. De meeste renners hielden het bij een beleefd rukje omhoog aan het stuur en een glimlach, maar Walscheid hield het tijdens de beklimming van de Col de Beixalis in de Franse Pyreneeën maar liefst 174 meter lang vol.

Het filmpje – volgens de signatuur van de videomakers snel en geestig in elkaar gezet – vloog meteen het hele internet over, maar tourorganisator ASO bleek minder onder de indruk.

Filmpjes offline

De organisatie legde dinsdagavond een auteursrechtenclaim neer bij YouTube, waarna alle filmpjes die in de huidige tour waren geschoten van het platform werden verwijderd. In afwachting van de behandeling van een verweer van Tietema houdt moederbedrijf Google de filmpjes op het kanaal (107.000 volgers) offline. Volgens Tietema kwam de organisatie hiermee op voor de zogeheten rechtenhouders, de omroepen en websites met wie de Tour afspraken heeft gemaakt over het maken van beelden van de ronde. Hij stelt echter dat de originele content van zijn bedrijf, dat vrijwel dagelijks komische filmpjes als deze produceert, zó afwijkt van het aanbod van deze rechthebbenden dat van geschonden auteursrechten geen sprake kan zijn.

De ASO liet na een verzoek om commentaar aan NRC weten „niets te zeggen te hebben” over de kwestie. Tietema klinkt vanuit Zuid-Frankrijk al net zo verbouwereerd als zijn collega aan het eind van de Wheelie Contest: „We zijn met man en macht bezig om tot een oplossing te komen, maar tot nu toe voelen wij weinig bereidwilligheid daartoe.”

Aan bijval voor Tietema en zijn bende geen gebrek; deze woensdagmiddag was #freetietema trending topic op Twitter. Verschillende filmpjes werden op andere kanalen opnieuw online geplaatst, zodat ook Walscheids wheelie nog te zien is.